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Kayserispor kayıtlarla cevap veriyor: Selman Coşkun'un bıçak iddiasına suç duyurusu hazırlığı

Kayserispor, Manisa FK teknik sorumlusu Selman Coşkun'un maç sonrası bıçak iddiasının güvenlik kayıtlarıyla çelişmesi üzerine savcılığa başvurmayı planlıyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor kayıtlarla cevap veriyor: Selman Coşkun'un bıçak iddiasına suç duyurusu hazırlığı

inceleme: güvenlik kayıtları ne gösterdi?

Kayserispor Kulübü, Manisa FK Antrenörü Selman Coşkun hakkında suç duyurusunda bulunma hazırlığı içinde olduğunu açıkladı. İddianın odağındaki olay, geçtiğimiz cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanan Kayserispor-Manisa FK karşılaşmasının ardından ortaya çıktı.

Kulüp yönetimi, maç sonrasında yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını ayrıntılı şekilde inceledi. Olayların tamamını kapsadığı belirtilen görüntülerde herhangi bir taraftarın, yöneticinin veya akredite kişinin elinde bıçak bulunduğuna ilişkin bir görüntüye rastlanmadı.

hukuki adım hazırlığı:

Kayserispor cephesinde, bu tür ağır bir iddianın somut delillere dayanmadan kamuoyuna açıklanmasının kulübü ve Kayseri şehrini zan altında bıraktığı belirtiliyor. Kulübün, Manisa FK Teknik Sorumlusu Selman Coşkun hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve şartları oluşması hâlinde "iftira" suçları yönünden Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Kulüp yetkilileri, kamera kayıtlarını ve ilgili belgeleri adli makamlara sunarak iddiaların hukuki zeminde açıklığa kavuşturulmasını isteyeceklerini bildirdi.

coşkun'un açıklamaları:

Manisa FK Antrenörü Selman Coşkun, 3-2 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Maçın sonunda da çok çirkin, yaşanması hoş olmayan her iki takıma da yakışmayan anlar yaşadık. Özellikle karma alanda taraftarların ellerinde bıçaklarla can güvenliğimizin olmadığı bir durum ortada vardı."

Kayserispor yönetimi, mevcut görüntüler ışığında iddiaların kapsamı ve doğruluğunun adli süreçte netleşmesini bekliyor.

KAYSERİSPOR KULÜBÜ, MANİSA FK ANTRENÖRÜ SELMAN COŞKUN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK.

KAYSERİSPOR KULÜBÜ, MANİSA FK ANTRENÖRÜ SELMAN COŞKUN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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