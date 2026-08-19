Adıyaman'da akıllı kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki akıllı kavşakta gerçekleşti.

kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, 02 AFP 547 plakalı otomobili Kübra Betül A. sevk ederken, karşı yönden gelen 02 ACT 854 plakalı motosikleti Ali T. kullanıyordu. İki araç akıllı kavşakta çarpıştı; çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü Ali T. yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.