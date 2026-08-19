Türkiye ile Suriye arasında fosfat ve enerji odaklı madencilik iş birliği

Türkiye ile Suriye arasında yeni bir madencilik ortaklığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kuruluşlar arasında, madencilik alanında kapsamlı bir iş birliği adımı atıldı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve MTAIC ile Suriye Jeoloji ve Maden Kaynakları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı, iki ülke arasında fosfat eksenli bir dönüşüm sürecinin başlangıcına işaret ediyor.

mutabakatın kapsamı:

Mutabakat zaptı, fosfat sahalarının araştırılması, üretimi ve sahaların geliştirilmesini öngörüyor. İlk aşamada fosfat kayası üretimi ve uzun dönemli alım-satım mekanizmalarının kurulması hedeflenirken, sonraki aşamalarda fosforik asit, gübre ve diğer fosfat bazlı ürünlerin üretimine yönelik bütünleşik sanayi yatırımları planlanıyor. Anlaşma, jeolojik araştırmalar, maden arama ve geliştirme faaliyetleri, veri paylaşımı ile eğitim ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesini kapsayan ortak faaliyetleri içeriyor.

İş birliği modelleri olarak ortak girişim, kamu-özel iş birliği ve diğer uygun yatırım mekanizmaları üzerinde duruluyor; projelerde Türk kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve Suriye kamu kuruluşlarının birlikte yer alması planlanıyor.

altyapı ve enerji planları:

Bakan Alparslan Bayraktar mutabakatın ticari aşamasına geçilmesiyle birlikte, fosfat üretiminin limana kadar ulaşmasını sağlayacak demiryolu inşasını da içeren çok kapsamlı bir projeyi hayata geçirmek istediklerini söyledi. Bu çerçevede hem madencilik yatırımının hem de lojistik altyapının eş zamanlı geliştirilmesi hedefleniyor.

Enerji tarafında ise Bakan Bayraktar, Suriye’ye yönelik elektrik tedarikinin arttığını ve önümüzdeki haftalarda devreye girecek Birecik-Halep Hattı ile ihracatın yaklaşık üç katına çıkarılacağını, kapasitenin 800-900 megavat seviyelerine ulaşacağını belirtti. Bu hat sayesinde Suriye’de günlük aydınlatma süresinin de uzayacağına dikkat çekildi.

görüşmeler ve bölgesel iş birliği

Şam’daki temaslar kapsamında Bakan Bayraktar, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi; elektrik, madenler ve fosfat, petrol ve doğal gaz, deniz sondajı ile enerji nakil hatları ve taşımacılığı gibi konular ele alındı. İmzaların ardından yapılan ortak basın toplantısında, iki ülke arasında önemli bir iş birliği potansiyeli olduğu vurgulandı.

Bayraktar, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildiğini de bildirdi ve Türkiye’nin Suriye’nin yeniden inşası sürecine kaynaklarını katma değer yaratacak şekilde dahil etmeyi amaçladığını söyledi.

Petrol ve doğal gaz alanında da Türkiye tarafı, Türkiye Petrolleri başta olmak üzere şirketlerin sismik çalışma ve sondaj gibi faaliyetlerle sahalara katkı sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca Türkiye’nin jeotermal konusundaki tecrübesinin Suriye’ye aktarılabileceği ifade edildi.

Enerji ve madenler eksenli bu mutabakat, hem Suriye’nin kalkınma ve ihya sürecine kaynak sağlama hem de iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirme amacı taşıyor. Atılan imzalar, tarafların planladıkları ticari ve altyapı adımlarının ilk resmi hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Türkiye ile Suriye Arasında Madencilikte İş Birliği