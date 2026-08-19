Eski ilçe başkanı tarafından bıçaklanan Melih Meriç olayı: zanlı ve oğlu tutuklandı

Olay ve adli süreç:

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ile oğlu Hakan Keleş adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüpheliler de polis tarafından gözaltına alınmış, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Adliyeye sevk sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Şüphelinin ifadeleri ve soruşturma yönü:

Adliyeye sevki sırasında basın mensuplarına konuşan zanlı Seydi Ahmet Keleş, "Çok pişmanım, vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti. Çok pişmanım, bilerek yapmadım. Yaşadığına çok seviniyorum" ifadelerini kullandı.

İfadesinde olayın, Yeni Parti Oğuzeli ilçe başkanlığının başka bir isme verilmesi nedeniyle kendisi ile Meriç arasında başlayan husumetten kaynaklandığını belirttiği aktarıldı. Soruşturma kapsamında delillerin toplanması ve olayın hedeflenen yönlerinin aydınlatılması için adli işlemler devam ediyor.

Mahkeme kararında zanlı ve oğlunun suç delillerini gizlediği veya soruşturmayı etkilemeye çalıştığı değerlendirmesi üzerine tutuklama kararı verildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında olayın nedenleri ve sorumluluk dağılımı daha ayrıntılı olarak belirlenecek.

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