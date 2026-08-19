Çayırbağ'da jandarmanın takibiyle 20 yıl hapisle aranan kişi yakalandı

Jandarma takibi sonucu yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada, C.K. isimli kişinin silahla birden fazla kişi ile birlikte geceleyin yağma ve silahla tehdit suçlarından 20 yıl hapis cezası ile arandığını tespit etti.

Çayırbağ'da yakalanma:

Yapılan takip ve saha çalışmaları sonucu ekipler, şüpheliyi Çayırbağ beldesi sınırları içinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Adli süreç ve sonuç:

Mahkemeye sevk edilen C.K., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, aranan şahısların bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve takibin etkinliğini gösterdi.

AFYONKARAHİSAR’DA 20 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN BİR ŞAHIS JANDARMA EKİPLERİNİN TAKİBİ SONRASI YAKALANDI.