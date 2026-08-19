Hastanede diyaliz konforu yükseliyor: yeni nesil cihazlar hizmete girdi

yenileme çalışmasının kapsamı:

Şırnak’ın Cizre ilçesinde hizmet veren Dr. Selahattiin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi diyaliz ünitesindeki tüm cihazlar son teknoloji sistemlerle yenilendi. Yapılan modernizasyon çalışması kapsamında ünitedeki ekipmanlar güncel standartlara uygun yeni nesil cihazlarla değiştirildi.

Hastaneye kazandırılan yeni nesil diyaliz cihazları vatandaşların kullanımına sunuldu. Yenileme çalışmasının hedefi, hem tedavi süreçlerinde sağlanan verimliliği artırmak hem de hastaların tedavi konforunu yükseltmektir.

hastalara ve tedavi süreçlerine etkisi:

Yeni cihazlarla birlikte diyaliz seanslarında konfor artışı, işlem güvenliği ve takip kolaylığı sağlanması bekleniyor. Bu tür teknolojik yenilikler, hastaların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor ve tedavi verimliliğinin yükseltilmesine katkı sunuyor.

Modern cihazlar ayrıca personelin iş akışını düzenleyerek hizmet sunumunda süreklilik ve etkinlik sağlamayı amaçlıyor. Hastane yönetimi, yenilenen ünite sayesinde bölgedeki diyaliz hizmetlerinin standartlarını yükseltmeyi planlıyor.

yatırım kararlılığı ve hedefler:

Başhekim Halit Sapan, hizmet standartlarını her geçen gün yukarı taşımayı amaçladıklarını ve vatandaşlara güvenli, yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak için yatırımların süreceğini ifade etti. Sapan, güncel tıbbi teknolojileri ilçeye kazandırmada kararlı olduklarını belirterek yenilenen ünitenin bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

CİZRE DR. SELAHATTİİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ DİYALİZ ÜNİTESİ’NDEKİ TÜM CİHAZLAR SON TEKNOLOJİ SİSTEMLERLE YENİLENDİ. YENİ NESİL CİHAZLAR SAYESİNDE HASTALARIN TEDAVİ KONFORU VE YAŞAM KALİTESİ ARTIRILACAK.