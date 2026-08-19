Hopa'da Cankurtaran tüneli'nde arkadan çarpma: baba ve oğlu yaralandı

Cankurtaran Tüneli'nde kaza ve ilk tespitler

Artvin'in Hopa ilçesinde, Cankurtaran Tüneli'nin Hopa istikametinde seyir halindeki bir hafif ticari aracın arkadan bir kamyona çarpmasıyla kaza meydana geldi. Olayda 53 ACE 213 plakalı Fiat Doblo marka araçta bulunan İbrahim Yavuz (43) ile oğlu Alp Yavuz (17) yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın ön kısmında büyük çapta ezilme görüldü.

Yaralıların kurtarılması ve müdahale:

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, Hopa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve HOPAK (Hopa Arama Kurtarma) ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Kaza nedeniyle tünelde güvenlik önlemleri alındı ve trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; kaza nedenine ilişkin teknik inceleme ve ifade çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Cankurtaran Tüneli'nde kaza: 2 yaralı