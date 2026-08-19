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Adliye önünde karar: gaziantep milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı ve oğlu tutuklandı

Melih Meriç'i bıçaklama olayında CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ile oğlu Hakan Keleş tutuklandı; zanlı adliyede pişman olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adliye önünde karar: gaziantep milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı ve oğlu tutuklandı

Adliye önünde karar: gaziantep milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı ve oğlu tutuklandı

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklama olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ile oğlu Hakan Keleş adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Gözaltı, sevk ve adliye güvenliği:

Olay sonrası kaçan ancak daha sonra teslim olan Seydi Ahmet Keleş ile oğlu ve olayda dahli olduğu değerlendirilen diğer zanlılar, emniyetteki işlemler ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi. Sevk sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Zanlı Keleş, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin sorularına, "Çok pişmanım, vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti. Çok pişmanım, bilerek yapmadım. Yaşadığına çok seviniyorum" şeklinde yanıt vererek pişmanlığını dile getirdi.

Soruşturmanın yönü ve hakimlik kararı:

Soruşturma kapsamında Keleş'in ifadesinde, olayın Yeni Parti Oğuzeli ilçe başkanlığının başka bir isme verilmesi nedeniyle Meriç ile aralarında başlayan husumetten kaynaklandığını belirttiği ifade edildi. Yapılan adli işlemler sonucunda şüpheliler, 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayın ayrıntıları ve soruşturmanın ilerleyişi hukuki süreç çerçevesinde takip ediliyor.

YENİ PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ MELİH MERİÇ&#039;İ BIÇAKLAYAN SEYDİ AHMET KELEŞ İLE SUÇ DELİLLERİNİ...

YENİ PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ MELİH MERİÇ'İ BIÇAKLAYAN SEYDİ AHMET KELEŞ İLE SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN OĞLU HAKAN KELEŞ, ÇIKARTILDIKLARI 1. SULH CEZA HAKİMLİĞİNCE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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