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Adıyaman’da kavşakta çarpışma: otomobil sürücüsü yaralandı

Adıyaman Atatürk Bulvarı kavşağında 17 KL 622 plakalı otomobil ile 02 ADJ 291 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücü Aslıhan Çınar Şahin yaralandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman’da kavşakta çarpışma: otomobil sürücüsü yaralandı

Kaza bilgileri:

Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde, Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu yakınlarındaki kavşakta iki araç çarpıştı. Kazaya karışan araçlar arasında 17 KL 622 plakalı otomobil ile 02 ADJ 291 plakalı hafif ticari araç bulunuyordu. Çarpışma sonucunda otomobil sürücüsü Aslıhan Çınar Şahin yaralandı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri ilk müdahaleyi yerde gerçekleştirdi. Yaralı sürücü, olay yerindeki sağlık personelinin müdahalesinin ardından kontrol ve tedavi amacıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma ve trafik düzeni:

Kaza sonrası polis ekipleri bölgede inceleme başlattı, olayın oluş nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Kavşakta trafik akışı, ekiplerin çalışması sırasında kontrollü şekilde sağlandı ve yetkililer gerekli tespitleri yaptı.

Olayla ilgili resmi bir kusur veya sebep bildirimi henüz paylaşılmadı; kolluk kuvvetlerinin yapacağı tespitler doğrultusunda süreç ilerleyecek.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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