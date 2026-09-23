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Komşuların ihbarı hayat kurtardı: 80 yaşındaki kadın koltukta uyurken bulundu

Yozgat Lise Caddesi'nde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Mevlüde Aksoy, komşuların ihbarıyla gelen ekiplerce koltukta uyurken bulundu; sağlık durumu iyi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Komşuların ihbarı hayat kurtardı: 80 yaşındaki kadın koltukta uyurken bulundu

İhbar üzerine itfaiye kapıyı açtı

Yozgat merkez Lise Caddesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında yaşayan komşular, bugün öğle saatlerinde tek başına yaşayan Mevlüde Aksoy'tan haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu. Olay yerine yönlendirilen sağlık, emniyet ve Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri, kapının kilidini açarak içeri girdi.

Müdahale ve bulgu:

İçeri giren ekipler, 80 yaşındaki Mevlüde Aksoy'u koltukta uyur vaziyette buldu. Aksoy'un şeker hastası olduğu öğrenildi. Kadın, olaya ilişkin olarak "Sabah namazını kıldıktan sonra uyumuşum. Aslında yatmazdım ama bugün olacak var ya. Allah’a şükür bir şeyim yok. Şekerim yüksek, bacağım belim ağrıyor başka bir şeyim yok. O hastalık değil Allah’a şükür" dedi.

Komşuların hassasiyeti:

Komşularından Selma Kolcu, kontrol için zil çaldığını ve kapı deliğinden baktığında hareket etmediğini gördüğünü anlattı. Kolcu, "Komşu teyzemiz yalnız yaşayan birisi. Komşuları olarak kontrol ediyoruz. Bugün sabah kontrol ettiğimde 40 dakikaya yakın ziline basmama rağmen ve kapı deliğinden baktığımda hareket etmediğini gördüm. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden destek istedim. Çok mutluyum, iyi olmasına çok sevindim. Komşu da olsak bir aile gibiyiz. Komşuluk bence böyle olmalı. Herkes birbirine sahip çıkmalı" ifadelerini kullandı.

Yaşlı kadının sağ salim bulunmasıyla çevredeki herkes derin bir nefes aldı.

Derin uykusu ekipleri alarma geçirdi, koltuğun üzerinde uyurken bulundu

Derin uykusu ekipleri alarma geçirdi, koltuğun üzerinde uyurken bulundu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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