Özalp'te bahçe yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Özalp'te bahçe yangını kısa sürede söndürüldü

Van’ın Özalp ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Mezarlık Üstü Küme Evler’de bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

yangının gelişimi:

Edinilen bilgilere göre yangın, henüz belirlenemeyen nedenle kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına hızlı şekilde müdahale etti.

müdahale ve sonuç:

İhbar üzerine Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine gelerek alevleri kontrol altına aldı. Yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

ÖZALP İLÇESİNDE BİR BAHÇEDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.