Yalova risk azaltma dönemini planlıyor: 2027-2031 hedefleri masaya yatırıldı

İl Afet Risk Azaltma Planı çalıştayı Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı

Yalova'da 2027-2031 dönemine yönelik İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlıklarına yönelik çalıştay, Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. Çalıştay; deprem, heyelan, hidrometeorolojik afetler, sel, taşkın ve endüstriyel kazalar gibi şehirde risk oluşturabilecek tüm tehlikeleri masaya yatırıyor.

Risk azaltma yaklaşımının önemi:

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan, açılış konuşmasında müdahale kapasitesindeki ilerlemelere rağmen asıl hedefin riskleri önceden azaltmak olduğunu vurguladı. Tezcan, 1999 Marmara Depremi'nin ardından geçen 27 yılda afetlere yönelik farkındalığın arttığını; 2020'de il afet risk azaltma planları ile başlayan yaklaşımın, 2022'de yayımlanan Türkiye Afet Risk Azaltma Planı ile pekiştiğini anlattı.

Tezcan, çalıştayda yalnızca deprem değil sel, taşkın, heyelan, yangın ve endüstriyel kazalar dahil tüm tehlikelerin ele alınacağını; önerilen çözümlerin ölçülebilir, takip edilebilir eylemlere dönüştürüleceğini belirtti. Ayrıca kurumlar arası katılımın ve ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Geçmiş dönemin değerlendirilmesi ve yeni hedefler:

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da kentin Marmara Bölgesi'ndeki stratejik konumu, sanayisi ve doğal yapısı nedeniyle çeşitli afet riskleriyle karşı karşıya olduğunu hatırlattı. Usta, İRAP'ın asıl amacının afet sonrası müdahale yerine can ve mal kayıplarını önlemek olduğunu söyledi.

Vali Usta, 2021-2026 dönemine ilişkin ilk İRAP sürecinde dört temel afet türünü kapsayan 342 eylem başlığı üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü; bunların 96'sının tamamlandığını, 181'inin ise devam ettiğini aktardı. Gerçekleşmesi mümkün olmayan veya gerçekçi olmayan bazı başlıkların planın dinamik yapısı doğrultusunda çıkarıldığı da belirtildi.

Usta, yeni dönemde akademisyenler, kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları ve sivil toplum temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanan eylemlerin sahada uygulanmasının ve izleme-değerlendirme mekanizmalarının oluşturulmasının önemine vurgu yaptı.

Çalıştay kapsamında oluşturulan çalışma masalarında deprem, heyelan, hidrometeorolojik afetler ve endüstriyel kazalar başlıklarında riskler ve çözüm önerileri ele alınıyor. Çalışmaların 24 Eylül'e kadar sürmesi planlanıyor.

YALOVA’DA AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI AMACIYLA HAZIRLANAN İL AFET RİSK AZALTMA PLANI’NIN (İRAP) 2027-2031 DÖNEMİNE YÖNELİK ÇALIŞTAYI BAŞLADI