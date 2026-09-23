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Mahallede kaçak elektrik müdahalesi: kortej yolları kapattı

Hatay Reyhanlı Harran Mahallesi'nde kaçak elektrik tespit edilince ekiplerin cezai işlem uygulamasına karşı çıkanlar kortej yapıp mahalle yolunu kapattı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mahallede kaçak elektrik müdahalesi: kortej yolları kapattı

Olayın gelişimi:

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesinde, bölgede kaçak elektrik kullanımı tespit edilmesi üzerine elektrik dağıtım şirketi ekipleri bölgeye geldi ve tespit edilen abonelere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin kaçak kullanım nedeniyle cezai işlem uygulaması sonrası mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Mahalleli müdahalesi:

Sakinlerin oluşturduğu kortej, ekiplerin mahalleye girişini engelleyecek şekilde yolu kapattı. Kortej yapan grup, elektrik dağıtım şirketi personelinin mahalle içine girmesine izin vermedi ve uzun süre geçişlere mani oldu. Olay sırasında ekiplerle mahalleli arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Güvenlik önlemleri:

Bölgede yaşanan gerginlik üzerine jandarma ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri aldı. Jandarmanın bulunmasına rağmen bazı kişiler ekiplerin girişini engellemeye devam etti ve çalışma ekipleri mahalleye tam olarak ulaşamadı. Olayın seyrine ilişkin yetkililer çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

KORTEJ OLUŞTURARAK YOLU KAPATAN ŞAHISLAR VE EMNİYET GÜÇLERİ ARASINDA GERGİN ANLAR YAŞANDI.

KORTEJ OLUŞTURARAK YOLU KAPATAN ŞAHISLAR VE EMNİYET GÜÇLERİ ARASINDA GERGİN ANLAR YAŞANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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