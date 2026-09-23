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Zonguldak'ta yapay zeka destekli yeni nesil radarlarla hız denetimi

Zonguldak'ta Karaman beldesi Çukurören mevkiinde yapay zeka destekli yeni nesil radarlarla hız denetimleri başlatıldı; uygulamalar bölge genelinde sürecek.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:53

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zonguldak'ta yapay zeka destekli yeni nesil radarlarla hız denetimi

Zonguldak'ta yapay zeka destekli hız denetimleri artırıldı

Denetimin teknolojik altyapısı:

Zonguldak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini yükseltmek amacıyla Karaman beldesi Çukurören mevkiinde yapay zeka destekli yeni nesil hız tespit cihazlarıyla geniş çaplı uygulamalar gerçekleştirdi. Sahaya çıkarılan sistemler yüksek çözünürlüklü kameralar ve yapay zeka altyapısı ile entegre çalışıyor; kural ihlali yapan sürücüleri anında ve hatasız şekilde tespit edebiliyor.

Söz konusu radarlar, çoklu araç takibi yapabilme kabiliyeti sayesinde aynı anda birden fazla aracı izleyebiliyor ve gece ile gündüz koşullarında hız limitlerini aşan araçları saniyeler içinde kaydediyor. Bu donanım, geleneksel sistemlere kıyasla denetim etkinliğini önemli ölçüde artırıyor.

Sürücü bilgilendirmesi ve uygulamanın geleceği:

Ara noktada görev yapan trafik ekipleri, hız tespit sisteminden elde edilen verilerle araçların seyir durumlarını anlık olarak kontrol etti; kural ihlali tespit edilen sürücüler durdurularak yüz yüze bilgilendirildi. Ekipler, can ve mal güvenliği vurgusu yaparak sürücüleri trafik işaretlerine ve yasal hız limitlerine uymaya davet etti.

Zonguldak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yapay zeka destekli mobil radarlarla gerçekleştirilen bu tür denetimlerin bölge genelinde farklı güzergâhlarda aralıksız olarak sürdürüleceğini bildirdi. Yetkililer, teknolojinin sağladığı doğruluk ve hızla trafik kazalarının azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

ZONGULDAK BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KARAMAN BELDESİ ÇUKURÖREN MEVKİSİNDE...

ZONGULDAK BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KARAMAN BELDESİ ÇUKURÖREN MEVKİSİNDE KARA YOLU ÜZERİNDE YAPAY ZEKA DESTEKLİ YENİ NESİL HIZ TESPİT CİHAZLARI İLE GENİŞ ÇAPLI UYGULAMALAR GERÇEKLEŞTİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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