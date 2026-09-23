Kartal'da okul kantinlerinde hijyen denetimleri sıkılaştırıldı

Denetimler okulların açılmasıyla yoğunlaştırıldı:

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul kantinlerinde kapsamlı hijyen ve güvenlik denetimleri yürütüyor. Amaç, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak ve olası ihlallerin önüne geçmek olarak açıklandı.

Denetim kapsamı ve kontrol edilen unsurlar:

Zabıta ekipleri, kantinlerin çalışma koşullarını ve hijyen standartlarını titizlikle inceliyor. Yapılan kontrollerde çalışanların kılık kıyafeti, sağlık muayene kartları, mekanın genel temizliği, satışa sunulan ürünlerin muhafazası ile son kullanım tarihleri kontrol ediliyor. Ayrıca denetimler sırasında yangın tüplerinden, ilaçlama tutanaklarına; çalışma izin ruhsatlarından, ambalaj atıklarının nasıl toplandığına kadar pek çok uygulama gözden geçiriliyor.

Yasaklı ürünler ve yasal takip:

Denetimlerde okul kantinlerinde satılması yasaklanan hızlı tüketim gıdaları ve gazlı içecek satışının kontrolü ön plana alınıyor. Ekipler, çalışanların hijyenik ortam sağlamak için almaları gereken önlemleri de değerlendiriyor. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi istenirken, uyarıları dikkate almayan ve ruhsatsız çalışan kantin işletmecilerine yasal işlem uygulanıyor.

Yetkililer, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini belirterek, aileler ve okul yöneticileriyle koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Okul kantinlerinde hijyen standartlarının korunmasının, öğrenci sağlığı için kritik olduğu ifade edildi.

KARTAL BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE OKULLARIN AÇILMASIYLA BİRLİKTE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ VE SAĞLIKLI GIDAYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL KANTİNLERİNDE YAPILAN DENETİMLER ARTIRILDI.