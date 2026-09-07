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Adıyaman'da müdahale eden gencin bıçaklanma anı görüntülere yansıdı

Adıyaman merkezde sevgili kavgasına müdahale eden U.Y., bıçaklı saldırıda yaralandı; olay anı güvenlik kameralarına yansıdı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da müdahale eden gencin bıçaklanma anı görüntülere yansıdı

Adıyaman'da müdahale eden gencin bıçaklanma anı görüntülere yansıdı

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi'nde çıkan kavgada, iddialara göre kimliği belirsiz şahıs sevgilisini darbetmeye çalıştı. Olayı gören yoldan geçen U.Y., müdahale etmek isteyince taraflar arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında U.Y. bıçakla yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

görüntülerde neler var:

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kayıtlarda, sevgili olduğu belirtilen çift arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü, müdahale eden kişinin olay yerine yaklaşması ve sonrasında arbede ile bıçaklı saldırı anlarının göründüğü ifade ediliyor. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ile beraberindeki kadın, olay yerinden kaçtı.

soruşturma ve ilerleyen süreç:

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı; şu ana kadar saldırgan ve yanında bulunan kadının kimlikleri tespit edilemedi. Yetkililer güvenlik kamerası kayıtlarını ve görgü tanıklarının ifadelerini inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüyor. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve soruşturmanın sonuçları bekleniyor.

Darbedilen kadını kurtarmak isteyen gencin bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada

Darbedilen kadını kurtarmak isteyen gencin bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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