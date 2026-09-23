Üyesinin yanında bir oda: Kayseri ticaretini sahaya taşıyacağız

Proje tanıtımı ve temel taahhütler:

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ali Alkan, 3 Eylül’de gerçekleşecek seçim öncesi kentte düzenlenen Proje Tanıtım Toplantısı’nda adaylık vizyonunu ve öncelikli projelerini paylaştı. Alkan, konuşmasında mevcut yönetimin uygulamalarını eleştirirken, odanın kaynaklarının doğrudan üyelerin ayağına götürüleceğini vurguladı.

Toplantıda Alkan, Kayseri Ticaret Odası’nı kapalı kapılar ardında yönetilen, belirli zümrelerin tekelinde bir yapı olmaktan çıkaracaklarını söyledi: "Kayseri Ticaret Odası; gece gündüz demeden çalışan, üreten, istihdam sağlayan ve bu şehre değer katan her bir üyemizin kendi evidir."

şeffaf yönetim ve iletişim altyapısı:

Alkan, odanın süreçlerini tamamen şeffaf ve kamuoyuna açık hale getirme sözü verdi. Sözleri arasında, aidatlarla yönetilen kurumun kapalı kapılar ardında iş yürütme dönemine son verileceğinin altını çizdi: "Odamızın süreçlerini tamamen şeffaf, kamuoyuna açık hale getireceğiz."

Adayın planları arasında iletişim kanallarını genişletmek, sosyal medya hesaplarını şeffaf şikâyet ve çözüm hattına dönüştürmek ve ulaşılabilir bir başkanlık modeli benimsemek yer alıyor. Alkan, ayrıca odadaki atıl alanların harekete geçirileceğini ilan etti; İstasyon Caddesi’ndeki bina, eski hizmet binası ve diğer atıl alanlarda Yeni Nesil Girişimcilik Merkezi kurulacak.

saha odaklı projeler ve küresel erişim hedefi:

Alkan, üyelerin iş yerlerine gidilerek sorunların yerinde tespit edilmesini sağlayacak bir yapı vaat etti. "Biz bu gidişatı kökünden değiştirmek için yola çıktık. Bizim anlayışımızda; üyesine sırtını dönen değil, üyesinin ayağına giden bir oda olacak," diye konuştu. Göreve gelir gelmez kuracakları Gezici Üye İlişkileri Birimi ile oda temsilcileri komitelerle birlikte fabrika fabrika, dükkan dükkan dolaşacak.

Üyelerin yurt dışı pazarlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik somut adımlar da programda yer aldı. Alkan, vize süreçlerindeki beklemelere son vermek amacıyla Ticari Vize Birimi kurulacağını, konsolosluklarla kurulacak kurumsal anlaşmalarla üyelerin iş seyahatleri engellerinin kaldırılacağını söyledi.

Teknoloji ve eğitim yatırımlarına da vurgu yapan Alkan, Kayseri Global E-Ticaret ve Yapay Zekâ Altyapısı ile üyelerin küresel pazarlara doğrudan açılmasını; ayrıca kuracakları Eğitim Vakfı aracılığıyla ticaret ve teknoloji odaklı meslek liseleriyle ara eleman ihtiyacını kalıcı olarak çözmeyi hedeflediklerini aktardı.

veri odaklı rekabet ve fuar politikaları:

Alkan, Kayseri ticaretinde veriye dayalı yönetim anlayışı getireceklerini belirterek Yapay Zekâ Destekli Sektörel Analiz Merkezi kurma taahhüdünde bulundu. "Pazarı ve rekabeti artık kulaktan dolma bilgilerle değil, akılla ve veriyle okuyacağız. Değişimi yakalayamayan yok olur," dedi.

Fuarlara ve bütçelere ilişkin uygulamalarda da şeffaflık sözü verdi: organizasyonlar açık portallar üzerinden ilan edilecek, kontenjanlar ile destekler hakkeden üyeler lehine dağıtılacak. Ayrıca yıllık Uluslararası Kayseri Ticaret ve Yatırım Zirvesi düzenlenerek şehrin yatırımcı ve teknoloji ağı genişletilecek.

Alkan konuşmasında Kayseri’nin sanayi kimliğine de vurgu yaptı; Tayyare Fabrikası gibi tarihsel mirasların şehir ekonomisindeki yerinin güçlendirileceğini, savunma sanayii ve diğer stratejik alanlarda Kayseri’nin hak ettiği yere taşınacağını belirtti.

Konuşmasını üyelerin sorunlarının çözümüne ve şehrin ticari geleceğini inşa etmeye odaklanma çağrısıyla bitiren Ali Alkan, mevcut meclis ve komitelerde görev yapanlara teşekkür etti ve değişime destek veren üyelerle yola devam edeceklerini söyledi.

Alkan'ın mesajı net: Odanın tüm imkânları, üyelerin ayakta kalması ve Kayseri ekonomisinin rekabet gücünü artırmak için seferber edilecek.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) YÖNETİM KURULU BAŞKAN ADAYI ALİ ALKAN, PROJE TANITIM TOPLANTISI’NDA YAPTIĞI KONUŞMADA, "ODANIN TÜM İMKÂNLARINI, ÜYELERİMİZİN AYAKTA KALMASI İÇİN SEFERBER EDECEĞİZ" DEDİ.