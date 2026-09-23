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Türkiye ile ticarette yeni hedef: Zelenskiy 10 milyar doları işaret etti

Zelenskiy, Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalandığını ve ticareti 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 22:52

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EDİTÖR: Caner Şahin

Türkiye ile ticarette yeni hedef: Zelenskiy 10 milyar doları işaret etti

Türkiye ile ticarette yeni hedef: Zelenskiy 10 milyar doları işaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası basın açıklaması yaptı. Zelenskiy, görüşmede Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının imzalandığını söyledi ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler için yeni hedefler paylaştı.

serbest ticaret anlaşmasının hedefleri:

Zelenskiy, anlaşmanın önceki dönemde gündeme geldiğini ve bu görüşmenin kendi hükümeti dönemindeki ilk toplantı olduğuna işaret etti. Başkan, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik" ifadelerini kullandı ve bu yönde "oldukça iyi sonuçlar elde ettiklerini" belirtti. Açıklama, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin hızla genişletilmesine yönelik somut bir siyaset niyetini ortaya koyuyor.

müzakereler, barış ve güvenlik:

Zelenskiy, görüşmede ele alınan diğer başlıkların müzakereler ve güvenlik konuları olduğunu aktardı. Başkan, müzakerelere açık olduklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "barış müzakereleri için ikili bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu" bildirdiğini söyledi. Zelenskiy, böyle bir zirve düzenlenirse buna destek vereceklerini ve katılmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ayrıca görüşmede güvenlik ve askeri konuların da ele alındığı, iki ülke arasında "çok güçlü bir ortaklık potansiyeli" görüldüğü belirtildi. Zelenskiy, hem ekonomik hem de güvenlikle ilgili alanlarda iş birliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Toplantı sonrası açıklamalar, Ankara-Kiev hattında hem ticari bağların derinleştirilmesine hem de olası diplomatik girişimlerin desteklenmesine işaret ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalandığını...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalandığını söyleyerek, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik" dedi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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