Adıyaman'da sevgilisini darp eden zanlı araya giren genci bıçaklayıp yakalandı

olayın özeti:

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi'nde 6 Eylül'de meydana gelen olayda, sokakta sevgilisini darp eden 23 yaşındaki Uğur K.'yı gören Umut Y. müdahale etmek istedi. Bu müdahale sırasında Uğur K., araya giren Umut Y.'yi bıçaklayarak yaraladı.

olayın gelişimi:

Olayın ardından bölgeye çağrılan sağlık ekipleri, yaralı Umut Y.'ye ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Saldırgan ve beraberindeki kişi olay yerinden kaçtı.

soruşturma ve gözaltı:

Durumu öğrenen güvenlik güçleri, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli Uğur K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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