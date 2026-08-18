Adıyaman'da trafik kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Adıyaman'da Yeni Mahalle Kemal Paşa Caddesi üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 02 ADN 311 plakalı motosiklet ile Bilal K. idaresindeki 16 BSF 247 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve tedavi:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Olay yerindeki bulgular ve alınacak ifadeler doğrultusunda kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.