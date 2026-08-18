Eskişehir müftülüğünde ihtida merasimi: İtalya uyruklu Annachiara Ferrara müslüman oldu

İl müftülüğünde resmi ihtida töreni

Eskişehir İl Müftülüğünce düzenlenen merasimde, İtalya uyruklu Annachiara Ferrara için ihtida töreni gerçekleştirildi. Tören, müftülük yetkililerinin eşliğinde resmi bir prosedür olarak tamamlandı.

bilgilendirme ve kabul süreci:

Merasimde yetkililer, Ferrara'ya İslam dininin temel esasları ve inanç prensipleri hakkında bilgi verdi. Bilgilendirmenin ardından Kelime-i Şehadet getiren Ferrara, İslam dinini kendi iradesiyle kabul etti ve Müslüman oldu.

törenin tamamlanışı ve dilekler:

İhtida merasiminde dua eden İl Müftüsü Muharrem Gül, Annachiara Ferrara'yı İslam dinini kabul etmiş olmasından dolayı tebrik ederek yeni hayatında huzur, mutluluk ve hayırlar diledi.

Merasim, İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından ihtida belgesinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

ESKİŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜNCE, İSLAM DİNİNİ KENDİ İRADESİYLE KABUL ETMEK İSTEYEN İTALYA UYRUKLU ANNACHİARA FERRARA İÇİN İHTİDA MERASİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.