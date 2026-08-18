Konya banliyö hattı için 16 yeni tren seti tedarik süreci başlıyor

Konya büyükşehir belediyesi banliyö filosunu güçlendirmek için ihaleyi başlattı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslam Kalkınma Bankası finansmanıyla Konya Banliyö İşletmesinde kullanılmak üzere 4 set, toplam 16 araç alımı için uluslararası rekabetçi ihale sürecinin başlatıldığını açıkladı. İhale, İller Bankası aracılığıyla yürütülen Belediye Altyapılarının İyileştirilmesi ve Dayanıklılık Projesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Başkan Altay, kentte yürütülen raylı sistem yatırımlarının Konya'nın ulaşım geleceği açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile birlikte yürütülen 23 kilometrelik KONYARAY Banliyö Hattı Projesi çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirtti. Yeni tren setleriyle banliyö hattının kapasitesinin ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

İhale kapsamı ve teknik özellikler:

Alım kapsamındaki tren setleri, hattın işletme şartlarına ve TCDD demiryolu altyapısına uygun olarak tasarlanacak. Araçlar 25 kV AC elektrifikasyon sistemine uyumlu ve çift yönlü işletmeye elverişli olacak. Trenlerde modern yolcu bilgilendirme ve anons sistemleri, güvenlik kameraları, tren kontrol ve izleme sistemleri, etkin iklimlendirme ile haberleşme altyapısı yer alacak.

İhale sadece üretim ve temini değil; ayrıca tip ve rutin testler, tip onay ve tescil işlemleri, Konya'ya teslimat, saha testleri, devreye alma ve işletmeye hazırlık süreçlerini de kapsıyor. Personel eğitimleri, teknik dokümantasyon, garanti hizmetleri ve gerekli yedek parçaların temini de yüklenicinin sorumlulukları arasında olacak. Projede yolcu güvenliği, konfor, erişilebilirlik, enerji verimliliği, yüksek güvenilirlik ve bakım kolaylığı ön planda tutuluyor. Ekipman ve hizmetler bazında en az yüzde 60 yerli katkı şartıyla yerli sanayinin projeye katılımının artırılması hedefleniyor.

Teslimat takvimi ve ihale süreci:

İhale öncesi bilgilendirme toplantısı 3 Eylül 2026 saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Teklifler 5 Ekim 2026 saat 14.00'e kadar alınacak ve aynı gün saat 14.30'da açılacak. Sözleşmenin imzalanmasının ardından ilk iki tren setinin 720 takvim günü, kalan iki tren setinin ise 780 takvim günü içinde teslim edilmesi planlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımla banliyö ulaşımını daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir hale getirerek şehrin toplu ulaşım altyapısını geleceğin ihtiyaçlarına uygun biçimde güçlendirmeyi amaçlıyor. Yeni tren setleri filonun kapasitesini yükseltirken hizmet kalitesinin ve erişilebilirliğin de artması bekleniyor.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY, İSLAM KALKINMA BANKASI FİNANSMANIYLA KONYA BANLİYÖ İŞLETMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 4 SET, TOPLAM 16 ARAÇLIK ALIM İÇİN İHALE SÜRECİNİN BAŞLATILDIĞINI DUYURDU.