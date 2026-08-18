Dolar 47,9311 +0,02%
Euro 55,5254 +0,02%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.790,96 -0,31%
EUR/USD 1,1581 +0,03%
Brent Petrol 91,93 +1,00%
--°

Sazova'da bahçeli evde çıkan yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı

Eskişehir Sazova Mahallesi'ndeki bahçeli evde çıkan yangın, vatandaşların 112 ihbarı ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 17:51

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 18:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sazova'da bahçeli evde çıkan yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı

Sazova Mahallesi'nde olay yerinde müdahale:

Eskişehir'in Sazova Mahallesi Ziraat Caddesi üzerinde bulunan bir bahçeli evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşlar, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler kısa sürede ulaştı ve mahallede panik yaşanmasını önleyici çalışmalar yapıldı.

itfaiye müdahalesi ve soğutma çalışması:

İhbar üzerine olay yerine giden polis, sağlık ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere hızlı müdahale gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri yangını çevreye sıçramadan kontrol altına aldı ve ardından kapsamlı bir soğutma çalışması yaptı.

Görgü tanıkları ve polis ekiplerinin ilk ifadelerine göre, olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı ve bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri yangının kaynağı ve olası nedenleri üzerinde çalışıyor.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ederken, yetkililer benzer olaylara karşı vatandaşları dikkatli olmaları ve şüpheli durumları derhal bildirmeleri konusunda uyardı.

ESKİŞEHİR&#039;DE BAHÇELİ BİR EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE SEBEP OLURKEN, ALEVLER İTFAİYE EKİPLERİNİN...

ESKİŞEHİR'DE BAHÇELİ BİR EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE SEBEP OLURKEN, ALEVLER İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇEVREYE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası