Sazova'da bahçeli evde çıkan yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı

Sazova Mahallesi'nde olay yerinde müdahale:

Eskişehir'in Sazova Mahallesi Ziraat Caddesi üzerinde bulunan bir bahçeli evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşlar, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler kısa sürede ulaştı ve mahallede panik yaşanmasını önleyici çalışmalar yapıldı.

itfaiye müdahalesi ve soğutma çalışması:

İhbar üzerine olay yerine giden polis, sağlık ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere hızlı müdahale gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri yangını çevreye sıçramadan kontrol altına aldı ve ardından kapsamlı bir soğutma çalışması yaptı.

Görgü tanıkları ve polis ekiplerinin ilk ifadelerine göre, olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı ve bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri yangının kaynağı ve olası nedenleri üzerinde çalışıyor.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ederken, yetkililer benzer olaylara karşı vatandaşları dikkatli olmaları ve şüpheli durumları derhal bildirmeleri konusunda uyardı.

ESKİŞEHİR'DE BAHÇELİ BİR EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE SEBEP OLURKEN, ALEVLER İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇEVREYE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.