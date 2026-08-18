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Müştemilat yangında ağır hasar gördü: Bodrum'da otelde müdahale

Yalıkavak'ta bir otelin tek katlı müştemilatında klima iç ünitesinden başlayan yangın, Bodrum itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 17:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Müştemilat yangında ağır hasar gördü: Bodrum'da otelde müdahale

Yalıkavak'ta otel müştemilatında yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir apart otelin avlusundaki tek katlı müştemilatta yangın çıktı. Yangının, klima iç ünitesinden başladığı ve alevlerin kısa sürede müştemilatı sardığı bildirildi.

İhbar ve müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine intikal edip alevlere müdahale etti. Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürme ve soğutma çalışmalarını yürüttü.

Hasar durumu ve etkilenen eşyalar:

Otel sahibi tarafından kullanıldığı öğrenilen müştemilatın yangında büyük hasar gördüğü ve içerisindeki ev eşyalarının kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından yapılan çalışmaların ardından bölgedeki soğutma işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE BİR OTELİN AVLUSUNDAKİ MÜŞTEMİLATTA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE BİR OTELİN AVLUSUNDAKİ MÜŞTEMİLATTA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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