Güllü davasında iddianame kabul edildi: sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

İddianame kabul edildi, ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açılıyor

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Aynı soruşturma kapsamında olay anında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçlamasıyla ayrı bir dava açıldığı belirtildi.

Olayın temel bulguları:

Soruşturma evrakına göre olay, 26 Eylül 2025 tarihinde saat 01.26 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. İddianamede, Gül Tut olarak bilinen sanatçının yaklaşık 18,17 metre yükseklikten beton zemine düştüğü ve bu düşme sonucunda hayatını kaybettiği kaydedildi. Olay yerine ilişkin incelemeler, bilirkişi raporları, dijital deliller ve tanık beyanları iddianamede detaylandırıldı.

Adli tıp raporunun bulguları:

İddianamede Adli Tıp Kurumu raporlarına geniş yer verildi. Raporda Gül Tut’un kanında 3,53 promil alkol tespit edildiği belirtildi; ayrıca raporda tedavi dozunda bazı ilaç etken maddelerine rastlandığı ancak bu maddelerin ölüm nedeni olmadığı vurgulandı. Adli Tıp Kurumu, ölümün yüksekten düşmeye bağlı gelişen genel beden travması, kafatası kırıkları, beyin kanaması, çok sayıda kemik kırığı ile iç organ ve büyük damar yaralanmaları sonucu gerçekleştiğini değerlendirdi.

Zemin ve fiziksel koşullarla ilgili inceleme:

Soruşturma kapsamında olayın yaşandığı odanın zemininin kaygan olduğu iddiası da araştırıldı. Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nın incelemesinde zeminde kayganlığa yol açabilecek herhangi bir kimyasal madde kalıntısına rastlanmadığı iddianamede yer aldı. Bu tespit, olayın kaza dışı unsurlarını değerlendiren rapor içerisinde dikkate alındı.

Dijital deliller ve mesajlaşmalar:

İddianamede delil olarak şüphelinin cep telefonu incelemeleri, WhatsApp yazışmaları, ses kayıtları, güvenlik kamera görüntüleri, HTS kayıtları ve iletişimin denetlenmesine ilişkin tutanaklar ile kriminal inceleme raporlarına yer verildi. Savcılık, Tuğyan Ülkem Gülter’in eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu ile yaptığı WhatsApp yazışmalarını da dosyaya delil olarak sundu. Bu yazışmalarda şüphelinin annesiyle yaşadığı sorunlardan söz ettiği ve iddianamede yer alan ifadelere göre şüphelinin bazı mesajlarında şunlar bulunduğu aktarıldı: "Bıktım bu annemden", "Annem öldü vallahi öldü", "Gebersin" ve "Bu kadına öyle bir pişmanlık yaşatacağım". Ayrıca bazı yazışmalarda "Ben Güllü’nün kızı değilim, ben Tuğyan’ım" şeklindeki ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Dosyada ayrıca olay sonrasında bazı WhatsApp mesajlarının silinmesine yönelik girişimlerin tespit edildiği, şüphelinin eski erkek arkadaşından bazı yazışmaları silmesini istediği ve telefonunun sıfırlandığını belirterek mesaj gönderilmemesini talep ettiğine ilişkin tespitler de yer aldı.

Tanık beyanları ve önceki tehdit iddiaları:

İddianamede tanık ifadeleri dikkat çekici biçimde yer alıyor. Tanık M.A., S.D. ve G.Y. ifadelerinde, olaydan yaklaşık üç ay önce araçlarında birlikte yolculuk yaptıkları sırada Tuğyan Ülkem Gülter’in annesinin evlenmesine izin vermediğini söyleyerek "Bir gün annemi camdan atıp öldüreceğim" dediğini öne sürdü. Tanıklar, Gül Tut’un ölüm haberini aldıktan sonra bu sözleri hatırladıklarını belirterek ifade verdiklerini anlattı.

Diğer tanık beyanlarında ise şüphelinin yıllar içinde anne-kız arasında yaşanan sorunlar, Gül Tut’un yükseklik korkusu nedeniyle cam kenarına yaklaşmaması, evine güvenlik kamerası taktırması ve Tuğyan’ın saldırgan bir yapıya sahip olduğuna ilişkin iddialar yer aldı. Bir tanık, şüphelinin zaman zaman evden tartışarak ayrıldığını ve kendisine "Bir gün ya annemi ya da kendimi öldüreceğim" dediğini aktardı.

Ses ve görüntü bilirkişi raporları:

İddianamede olay anına ilişkin kamera ve ses kayıtlarının bilirkişiler tarafından saniye saniye incelendiği belirtildi. Bilirkişi raporunda, Gül Tut’un banyodan çıktıktan sonra ortamda "Malkata" adlı roman havasının çalmaya başladığı ve Gül Tut ile Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun müziğe eşlik ederek roman havası oynadığı sıralar tespit edildi. Raporda kayıtlarda fiziksel temasın da yaşandığı değerlendirildi.

Bilirkişi incelemesinde düşme öncesinde peş peşe üç darbe veya vurma sesi tespit edildiği ve ilk sesin hafif, ikinci sesin sert zemine vurma, üçüncü sesin ise daha yumuşak bir zemine veya deri temasına işaret edebileceği yorumu yer aldı. İddianamede ayrıca Tuğyan’ın Gül Tut’a temas ve farkındalık mesafesinde bulunduğu değerlendirmesi bildirildi.

Soruşturma kayıtlarına göre Sultan Nur Ulu’nun ifadesinde, Tuğyan’ın "Hadi görüşürüz" dedikten hemen sonra Gül Tut’u kalça alt kısmından iki eliyle kavrayarak ayaklarını yerden kestiği ve pencereden aşağı attığı, Sultan’ın "Aaa, ay" demesi üzerine Tuğyan’ın "Ya koş" dediği öne sürüldü. Bu anlatımlar iddianamede delil olarak değerlendirildi.

Savcılık, bilirkişi raporuna dayanarak Tuğyan’ın olay öncesinde Sultan’dan Gül Tut’un sevdiği "Malkata" şarkısını açmasını istediğini, şarkının düşme anına kadar kesintisiz devam ettiğini ve Tuğyan ile Sultan’ın aşağıya koşmaya başlamasıyla müzik sesinin kesildiğini kaydetti. Kamera kayıtlarında herhangi bir silinti veya manipülasyona rastlanmadığı da iddianamede belirtildi.

Soruşturmanın diğer yönleri ve yargılama süreci:

İddianamede yer alan tüm deliller, bilirkişi raporları, tanık beyanları, dijital incelemeler ve adli tıp raporları birlikte değerlendirilerek savcılık, Tuğyan Ülkem Gülter’in "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. İddianamenin mahkemece kabul edilmesiyle birlikte Gül Tut’un ölümüne ilişkin yargılama süreci resmen başlatılmış oldu.

Ayrı dosya kapsamında ise Sultan Nur Ulu hakkında "yalan tanıklık" suçundan hazırlanan iddianame de işleme alınmış olup bu dosya ayrı olarak yargılanmaya devam edecek. Mahkeme süreci ve duruşma tarihleri kamuoyuna açılacak adli süreç kapsamında ilerleyecek.

Not: Haberde geçen kişi isimleri, tarihler ve adli tespitler iddianame ve resmi raporlarda yer alan bilgiler doğrultusunda aktarılmıştır.

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