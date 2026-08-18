Adli Tıp Kurumu raporu Ultraslan lideri Muzaffer Şirin'in saçında amfetamin ve metamfetamin tespit etti

Adli tıp raporu: Ultraslan lideri Muzaffer Şirin'in saç örneğinde uyuşturucu tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan toksikolojik incelemenin sonucu açıklandı. İncelemede, Şirin'in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.

Toksikoloji raporunun bulguları:

Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, Şirin'den alınan saç örneğinde uyuşturucu madde olarak değerlendirilen amfetamin ve metamfetamin izlerine rastlandığı belirtildi. Raporda yer alan bulgular, incelemeyi yapan laboratuvarın tespitlerine dayanıyor ve söz konusu sonuçlar soruşturma dosyasına girdi.

Şirin'in savunması ve soruşturmanın seyri:

Şirin, savcılıktaki önceki ifadesinde uyuşturucu kullandığı yönündeki suçlamaları kabul etmemiş, tribünlere uyuşturucu sokmaya çalışanlarla mücadele ettiğini savunmuştu. Adli Tıp raporunun bulguları ile Şirin'in ifadeleri arasındaki çelişki, dosyada değerlendirme konusu oldu.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, bulguların savcılık tarafından değerlendirileceği ve dosyada gerekli adli işlemlerin takip edileceği öğrenildi. Raporun soruşturmanın seyrine etkisi, yapılacak ek incelemeler ve değerlendirmelerle netleşecek.

Ultraslan tribün lideri Muzaffer Şirin’in saç örneğinde uyuşturucu tespit edildi