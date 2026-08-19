Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda dört kişi cezaevine gönderildi

operasyon ve gözaltılar:

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir dizi operasyon ve denetim gerçekleştirdi. İlk operasyonda H.E. ile A.T. adlı şahıslar, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' şüphesiyle gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından her iki şüpheli de adliyeye sevk edildi.

tutuklamalar ve yargılama:

Adliyeye çıkarılan H.E. ve A.T., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik ekiplerinin kent merkezinde yaptığı diğer denetimde ise M.F.Y. isimli şahıs, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan gözaltına alındı; şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Başka bir operasyonda, 'uyuşturucu kullanan ve bulunduran şahıs' ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri O.Ç. adlı kişiyi gözaltına aldı. Hakkında yaklaşık 5 adet suç kaydı bulunan O.Ç., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Böylece yürütülen soruşturmalar ve denetimler sonucunda toplam dört kişi tutuklanmış oldu ve cezaevine nakledildi.

ADIYAMAN’DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 4 KİŞİ ÇIKARILDIĞI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.