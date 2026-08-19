Dolar 47,9421 -0,01%
Euro 56,0780 +0,14%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.033,75 +0,40%
EUR/USD 1,1675 -0,06%
Brent Petrol 91,92 +0,33%
--°

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda dört kişi cezaevine gönderildi

Adıyaman'da yürütülen soruşturmalar ve denetimlerde H.E., A.T., M.F.Y. ile O.Ç. tutuklandı; suçlamalar 'uyuşturucu ve uyarıcı madde' kapsamında.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 11:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda dört kişi cezaevine gönderildi

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda dört kişi cezaevine gönderildi

operasyon ve gözaltılar:

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir dizi operasyon ve denetim gerçekleştirdi. İlk operasyonda H.E. ile A.T. adlı şahıslar, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' şüphesiyle gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından her iki şüpheli de adliyeye sevk edildi.

tutuklamalar ve yargılama:

Adliyeye çıkarılan H.E. ve A.T., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik ekiplerinin kent merkezinde yaptığı diğer denetimde ise M.F.Y. isimli şahıs, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan gözaltına alındı; şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Başka bir operasyonda, 'uyuşturucu kullanan ve bulunduran şahıs' ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri O.Ç. adlı kişiyi gözaltına aldı. Hakkında yaklaşık 5 adet suç kaydı bulunan O.Ç., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Böylece yürütülen soruşturmalar ve denetimler sonucunda toplam dört kişi tutuklanmış oldu ve cezaevine nakledildi.

ADIYAMAN’DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 4 KİŞİ ÇIKARILDIĞI ADLİ...

ADIYAMAN’DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 4 KİŞİ ÇIKARILDIĞI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi