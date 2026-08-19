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Genç hastaya hava ambulansıyla hızlı müdahale: 16 yaşında kalp krizi şüphesi

Darende'de kalp krizi şüphesiyle başvuran 16 yaşındaki M.S.T., ilk müdahale sonrası ileri tetkik ve tedavi için hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 18:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Genç hastaya hava ambulansıyla hızlı müdahale: 16 yaşında kalp krizi şüphesi

Darende'de 16 yaşındaki hasta Malatya'ya sevk edildi

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki erkek hasta M.S.T., Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kalp krizi şüphesiyle getirildi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi gereksinimi belirlendi.

olay ve ilk müdahale:

Hastanede gerçekleştirilen ilk değerlendirme ve müdahalelerin ardından sağlık ekibi, hastanın daha ileri tetkik ve tedavi alması gerektiği yönünde karar verdi. Yapılan ilk işlemler hastanın transfer için hazırlanmasını sağladı.

nakil ve sonraki süreç:

Kararın ardından hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi. Sevk işleminin, ileri tetkik ve tedaviye hızlı erişim amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

DARENDE&#039;DE KALP KRİZİ GEÇİREN 16 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA&#039;YA SEVK EDİLDİ

DARENDE'DE KALP KRİZİ GEÇİREN 16 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA'YA SEVK EDİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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