Demiryolu şantiyesinde alevler bir iş makinesini devre dışı bıraktı

Siirt'te demiryolu şantiyesinde yangın

Siirt'in Kurtalan ilçesi Aktaş köyü mevkiinde bulunan demiryolu şantiyesinde çalışma yapılan alanda, henüz belirlenemeyen nedenle bir iş makinesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede makinenin büyük bölümünü etkiledi.

Olayın gelişimi:

Çalışma alanından gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olay yerinde geniş çaplı bir yayılma olmadığı, yangının makineyle sınırlı kaldığı bildirildi.

Müdahale ve sonuç:

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak söz konusu fore kazık makinesi kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yetkililerce henüz açıklanmadı; konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

KURTALAN İLÇESİNDE DEMİRYOLU ŞANTİYESİNDE İŞ MAKİNESİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ