Sağlık sanayisinde yerli atılımın işaret fişeği: Gaziantep'te 50 yataklı osb ek hizmet binası açıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Gaziantep'te bir dizi ziyaret ve program kapsamında, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin 50 yataklı OSB ek hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada, hizmet binasının kent ve bölge sağlık altyapısına katkısına vurgu yaptı ve yatırımın hayırlı olmasını diledi.

Açılışta öne çıkan vurgular:

Kurdele töreninde Memişoğlu, özellikle Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan emekçilere, işçilere ve üreticilere teşekkür etti. Konuşmasında, "Türkiye, sağlık sanayisinde de Allah nasip ederse bu hızlı yükselişi yaşayacak" ifadelerine yer vererek, üretim ve ortak çalışma kültürünün önemine dikkat çekti. Bakan, farklılıkların güç ve enerjiye dönüştürülmesi gerektiğini belirtti ve "tek hareket, tek millet, tek ülke" anlayışıyla ilerlemenin altını çizdi.

Hizmet kapasitesi ve hedefler:

Hizmete alınan 50 yataklı ek bina, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Memişoğlu, binanın OSB'ye yakın konumunun özellikle sanayi kaynaklı travma ve kazalara yönelik hızlı müdahale imkanlarını güçlendireceğini söyledi. "Bu hastanede çalışacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Buradan hizmet alacak her bir vatandaşımıza Allah'tan şifa diliyorum" diyen bakan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Memişoğlu ayrıca Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Bugün Türkiye, sözü dinlenen, Cumhurbaşkanımızın sayesinde bugün etrafına barışı ve huzuru getirmeye çalışan, bütün mazlumların ümidi olan bir ülke haline gelmiştir" sözleriyle sanayi, bilim ve hizmet alanlarında üretimin önemine vurgu yaptı ve birlik çağrısı yaptı.

Tören, kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi; bakanın açılış mesajı, yerel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve sağlık sanayisinde büyüme hedeflerinin altını bir kez daha çizdi. Memişoğlu, yatırımın bölgede sağlayacağı katkılardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, milletimize hayırlı olmasını diledi.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU, GAZİANTEP’TE HASTANE AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI