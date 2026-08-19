Dolar 47,9435 0,00%
Euro 56,1179 +0,21%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.015,46 +0,13%
EUR/USD 1,1682 +0,00%
Brent Petrol 92,28 +0,72%
--°

Sağlık sanayisinde yerli atılımın işaret fişeği: Gaziantep'te 50 yataklı osb ek hizmet binası açıldı

Bakan Memişoğlu Gaziantep'te Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin 50 yataklı OSB ek hizmet binasını açtı; sağlık sanayisinde hızlı yükseliş beklediğini söyledi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 18:18

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 18:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Sağlık sanayisinde yerli atılımın işaret fişeği: Gaziantep'te 50 yataklı osb ek hizmet binası açıldı

Sağlık sanayisinde yerli atılımın işaret fişeği: Gaziantep'te 50 yataklı osb ek hizmet binası açıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Gaziantep'te bir dizi ziyaret ve program kapsamında, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin 50 yataklı OSB ek hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada, hizmet binasının kent ve bölge sağlık altyapısına katkısına vurgu yaptı ve yatırımın hayırlı olmasını diledi.

Açılışta öne çıkan vurgular:

Kurdele töreninde Memişoğlu, özellikle Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan emekçilere, işçilere ve üreticilere teşekkür etti. Konuşmasında, "Türkiye, sağlık sanayisinde de Allah nasip ederse bu hızlı yükselişi yaşayacak" ifadelerine yer vererek, üretim ve ortak çalışma kültürünün önemine dikkat çekti. Bakan, farklılıkların güç ve enerjiye dönüştürülmesi gerektiğini belirtti ve "tek hareket, tek millet, tek ülke" anlayışıyla ilerlemenin altını çizdi.

Hizmet kapasitesi ve hedefler:

Hizmete alınan 50 yataklı ek bina, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Memişoğlu, binanın OSB'ye yakın konumunun özellikle sanayi kaynaklı travma ve kazalara yönelik hızlı müdahale imkanlarını güçlendireceğini söyledi. "Bu hastanede çalışacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Buradan hizmet alacak her bir vatandaşımıza Allah'tan şifa diliyorum" diyen bakan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Memişoğlu ayrıca Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Bugün Türkiye, sözü dinlenen, Cumhurbaşkanımızın sayesinde bugün etrafına barışı ve huzuru getirmeye çalışan, bütün mazlumların ümidi olan bir ülke haline gelmiştir" sözleriyle sanayi, bilim ve hizmet alanlarında üretimin önemine vurgu yaptı ve birlik çağrısı yaptı.

Tören, kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi; bakanın açılış mesajı, yerel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve sağlık sanayisinde büyüme hedeflerinin altını bir kez daha çizdi. Memişoğlu, yatırımın bölgede sağlayacağı katkılardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, milletimize hayırlı olmasını diledi.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU, GAZİANTEP’TE HASTANE AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU, GAZİANTEP’TE HASTANE AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump: yeni boru hatları Hürmüz Boğazı'nın önemini azaltıyor
images

bakan çiftçi: kapımız da gönlümüz de roman kardeşlerimize açıktır
images

Milletvekili Orhan Ateş Eko-Köy'de doludan etkilenen üreticilerin taleplerini di...
images

DMM: Bilkent gazi uyum evi'ne alınmadıkları iddiası gerçek dışı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi