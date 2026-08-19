Fatih'teki silahlı kavgada şüpheli: geçmiş husumet ve 'anlık öfke' iddiası

olayın detayları:

Fatih, Katip Kasım Mahallesi Katip Kasım Camii Sokak'ta dün saat 23.00 sıralarında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda lokumcu Kenan Aydemir hayatını kaybederken, arkadaşı Olımjon Mustafaev yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağladı; incelemelerin ardından Aydemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

şüphelinin ifadesi:

Olayda silah kullandığı belirlenen Gürbüz E. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde, hayatını kaybedenle geçmişten gelen bir husumetin bulunduğunu, tartışma sırasında kendisini taciz ettiklerini öne sürdüğünü ve olayın bir anlık öfke sonucunda gerçekleştiğini beyan ettiği öğrenildi. Şüphelinin bu açıklaması, soruşturmanın yönüne ilişkin emniyetin değerlendirmesinde yer aldı.

tanık anlatımları ve cenaze süreci:

Sokakta bulunan esnaf Bayram Avşar, "Akşam saat 23.00 civarıydı. 2 el silah sesi duydum" diye konuştu. Avşar, yaşanan arbedede bir kişinin elinde bıçak olduğunu, kısa süre sonra yerde vurulmuş birinin kaldığını ve polisin geldiğini belirtti. Aydemir'in yakınları ve komşuları olaydan derin üzüntü duyduğunu ifade etti; Avşar, ölen kişinin dört çocuğunun yetim kaldığını vurguladı.

Yaralı Olımjon Mustafaev ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aydemir'in cenazesi, Adli Tıp'taki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi ve memleketi Batman'da toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma emniyet birimleri tarafından sürdürülüyor.

OLAY YERİ