Dolar 47,9479 +0,00%
Euro 56,1064 +0,19%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.016,10 +0,13%
EUR/USD 1,1678 -0,04%
Brent Petrol 92,08 +0,50%
--°

Okullar yeni döneme hazır: Hacılar'da kapsamlı bahçe çalışması tamamlandı

Hacılar Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda bahçe temizliği, yabani ot biçimi ve çevre düzenlemesi yaptı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 18:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Okullar yeni döneme hazır: Hacılar'da kapsamlı bahçe çalışması tamamlandı

Hacılar Belediyesi okulları yeni döneme hazırladı

Hacılar Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında kapsamlı bahçe ve çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi. Belediyenin hedefi, öğrencilerin yeni döneme daha sağlıklı ve düzenli ortamlarda başlamasını sağlamaktı.

Çalışmanın kapsamı:

Belediyeye bağlı Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri okullarda detaylı bir çalışma yürüttü. Okul bahçelerinin temizlenmesi, yabani otların biçimi ve çevre düzenlemeleri esas iş kalemlerini oluşturdu. Ekipler ayrıca öğrencilerin ders başı yapacağı alanların güvenli ve düzenli olmasına dikkat ederek küçük bakım onarımlarını da gerçekleştirdi.

Çalışmalar ilçe genelinde eş zamanlı olarak yapıldı; tüm eğitim kurumları, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kullanım için hazır hale getirildi. Düzenlemeler, hem görsel düzeni hem de hijyen koşullarını iyileştirmeyi hedefledi.

Başkan Özdoğan'ın değerlendirmesi:

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada öğrencilerin sağlıklı ve düzenli ortamlarda eğitim görmesinin önemine vurgu yaptı. Başkan Özdoğan, "Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi ve belediye olarak eğitim kurumlarına olan desteğin süreceğini belirtti.

Özdoğan ayrıca, "Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." sözleriyle yeni döneme ilişkin iyi dileklerini paylaştı ve çalışmalarda emeği geçen belediye personeline teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, fiziksel koşulların iyileştirilmesine yönelik desteklerin imkânlar ölçüsünde devam edeceğini, gerekli durumlarda okulların ek taleplerine cevap verileceğini bildirdi. Yapılan düzenlemelerin, eğitim yılının başında öğrenciler ve okul topluluğu için olumlu bir başlangıç oluşturması bekleniyor.

HACILAR BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE İLÇE GENELİNDEKİ OKULLARDA BAHÇE VE...

HACILAR BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE İLÇE GENELİNDEKİ OKULLARDA BAHÇE VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri Devlet Tiyatrosu üç yılda 194 bin seyirciyle kentte yerini sağlamlaştırd...
images

Camilerde yaz boyunca ahlak eğitimi: 2,5 milyon çocuk kurslarda buluştu
images

Adalar açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem ve küçük artçılar kaydedildi
images

Didim'de üç tekerlekli bisiklet kazasında ölen Kıbrıs gazisi askeri törenle uğur...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi