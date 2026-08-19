Okullar yeni döneme hazır: Hacılar'da kapsamlı bahçe çalışması tamamlandı

Hacılar Belediyesi okulları yeni döneme hazırladı

Hacılar Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında kapsamlı bahçe ve çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi. Belediyenin hedefi, öğrencilerin yeni döneme daha sağlıklı ve düzenli ortamlarda başlamasını sağlamaktı.

Çalışmanın kapsamı:

Belediyeye bağlı Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri okullarda detaylı bir çalışma yürüttü. Okul bahçelerinin temizlenmesi, yabani otların biçimi ve çevre düzenlemeleri esas iş kalemlerini oluşturdu. Ekipler ayrıca öğrencilerin ders başı yapacağı alanların güvenli ve düzenli olmasına dikkat ederek küçük bakım onarımlarını da gerçekleştirdi.

Çalışmalar ilçe genelinde eş zamanlı olarak yapıldı; tüm eğitim kurumları, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kullanım için hazır hale getirildi. Düzenlemeler, hem görsel düzeni hem de hijyen koşullarını iyileştirmeyi hedefledi.

Başkan Özdoğan'ın değerlendirmesi:

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada öğrencilerin sağlıklı ve düzenli ortamlarda eğitim görmesinin önemine vurgu yaptı. Başkan Özdoğan, "Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi ve belediye olarak eğitim kurumlarına olan desteğin süreceğini belirtti.

Özdoğan ayrıca, "Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." sözleriyle yeni döneme ilişkin iyi dileklerini paylaştı ve çalışmalarda emeği geçen belediye personeline teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, fiziksel koşulların iyileştirilmesine yönelik desteklerin imkânlar ölçüsünde devam edeceğini, gerekli durumlarda okulların ek taleplerine cevap verileceğini bildirdi. Yapılan düzenlemelerin, eğitim yılının başında öğrenciler ve okul topluluğu için olumlu bir başlangıç oluşturması bekleniyor.

HACILAR BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE İLÇE GENELİNDEKİ OKULLARDA BAHÇE VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.