Varto'da infaz kaydı bulunan şüpheli sokakta yakalandı

Varto ilçesinde yürütülen polis çalışmasında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Yapılan tespitlerde kişi hakkında "bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

operasyon ve tespit süreci:

Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Varto İlamat ve İnfaz Bürosu kayıtları üzerinden yapılan kontroller sonucunda aranan şahsın kaydını tespit etti. Kayıtlar ve saha çalışmaları koordineli şekilde yürütüldü.

yakalama ve gözaltı işlemi:

Ekiplerin takibi sırasında şüpheli, Bahçelievler Mahallesi Tepe Sokak üzerinde durduruldu. Yapılan kontrollerde arama kaydı olduğu belirlenen şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

VARTO'DA POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMADA "HRSIZLIK" SUÇUNDAN 3 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI.