Mersin'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda iki şüpheli tutuklandı

Mersin'de uyuşturucuya yönelik operasyon

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında iki şüpheli yakalandı ve adli süreç başlatıldı.

operasyon detayları:

Ekiplerin yaptığı aramalarda, İ.Y. adlı şüphelinin üzerinde 23,75 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 500/0,01 gram ibareli hassas terazi ele geçirildi. Diğer şüpheli İ.T. üzerinde ise 4 gram sentetik kannabinoid (bonzai) bulundu.

şüpheliler ve hukuki süreç:

Gözaltına alınan İ.Y. ve İ.T. hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve ceza soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

MERSİN’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN VE SOKAK SATICISI OLARAK TABİR EDİLEN ŞAHISLARA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, METAMFETAMİN, SENTETİK KANNABİNOİD VE SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ.