soma'da suç çetesine eş zamanlı operasyon: 38 gözaltı

Operasyon ve gözaltılar:

Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü iddiasına yönelik bugün sabah erken saatlerde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, nitelikli dolandırıcılık, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama ve tehdit" suçları üzerine devam ediyor.

Operasyonda toplam 39 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 38 kişi 18 Ağustos saat 05.30'da yakalanarak gözaltına alındı. İki şüphelinin suça sürülen çocuk olduğu bildirildi; bir şüpheli için yakalama çalışmaları sürüyor.

Mali inceleme ve kripto transferleri:

Soruşturmada müştekiler Cemal Eren A., Melih S. ve Berat H.'ye ait ancak başkaları tarafından kullanılan hesaplara yüklü miktarda para gönderildiği ve bu paraların çekildiği belirlendi. İncelemelerde hesaplar arasında hareketlilik görülen 67 kişinin MASAK verileri temin edildi; şüpheli olarak tespit edilen 39 şahsın banka hesapları arasında yaklaşık 300 milyon lira tutarında para transferi tespit edildi.

İnceleme bulgularına göre, söz konusu tutarların bir kısmı kripto varlık platformlarına aktarıldı; tespit edilen platformlar arasında Coin TR, OKX, OKX GLOBAL isimleri yer alıyor.

Aramalar ve delil toplama:

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 5 adet 9,19 mm fişek, 5 adet kartuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 bilgisayar kasası ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

Soruşturma dosyasındaki şüphelilerin, 21 Ağustos Cuma günü Soma Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve teknik ile adli işlemlerin sürdüğünü açıkladı.

Soma'da suç çetesine operasyon: 38 gözaltı