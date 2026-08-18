Dolar 47,9246 +0,00%
Euro 55,4949 -0,03%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.786,50 -0,36%
EUR/USD 1,1581 +0,03%
Brent Petrol 91,83 +0,89%
--°

soma'da suç çetesine eş zamanlı operasyon: 38 gözaltı

Soma'da eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı; soruşturmada hesaplar arasında yaklaşık 300 milyon lira transfer ve kripto aktarımları tespit edildi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 18:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

soma'da suç çetesine eş zamanlı operasyon: 38 gözaltı

Operasyon ve gözaltılar:

Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü iddiasına yönelik bugün sabah erken saatlerde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, nitelikli dolandırıcılık, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama ve tehdit" suçları üzerine devam ediyor.

Operasyonda toplam 39 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 38 kişi 18 Ağustos saat 05.30'da yakalanarak gözaltına alındı. İki şüphelinin suça sürülen çocuk olduğu bildirildi; bir şüpheli için yakalama çalışmaları sürüyor.

Mali inceleme ve kripto transferleri:

Soruşturmada müştekiler Cemal Eren A., Melih S. ve Berat H.'ye ait ancak başkaları tarafından kullanılan hesaplara yüklü miktarda para gönderildiği ve bu paraların çekildiği belirlendi. İncelemelerde hesaplar arasında hareketlilik görülen 67 kişinin MASAK verileri temin edildi; şüpheli olarak tespit edilen 39 şahsın banka hesapları arasında yaklaşık 300 milyon lira tutarında para transferi tespit edildi.

İnceleme bulgularına göre, söz konusu tutarların bir kısmı kripto varlık platformlarına aktarıldı; tespit edilen platformlar arasında Coin TR, OKX, OKX GLOBAL isimleri yer alıyor.

Aramalar ve delil toplama:

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 5 adet 9,19 mm fişek, 5 adet kartuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 bilgisayar kasası ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

Soruşturma dosyasındaki şüphelilerin, 21 Ağustos Cuma günü Soma Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve teknik ile adli işlemlerin sürdüğünü açıkladı.

Soma&#039;da suç çetesine operasyon: 38 gözaltı

Soma'da suç çetesine operasyon: 38 gözaltı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası