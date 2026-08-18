Bayburt'ta patates tarlalarında kapsamlı sağlık denetimi: siğil etmeni tespit edilmedi

Denetim çalışmaları:

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, il genelindeki patates üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirdi. Arazi incelemelerinde özellikle karantinaya tabi olan Synchytrium endobioticum etmeni ile Patates Siğili (Patates Kanseri) sorgulandı.

yapılan incelemelerde tespitler:

Yapılan kontrollerde Patates Siğili (Patates Kanseri) başta olmak üzere herhangi bir hastalık etmenine rastlanmadı. Ekipler, tarlaların sağlık durumunu değerlendirirken olası odaklar ve bulaş riskleri için detaylı gözlem yaptı.

üreticilere öneriler ve takip:

Yetkililer, tarla takibi ve erken teşhisin ürün kayıplarını önlemede kritik önem taşıdığını vurguladı. Üreticilerin hastalık belirtileri görmeleri halinde karantina tedbirleri, uygun mücadele yöntemleri ve ruhsatlı bitki koruma ürünleri konusunda bilgi almak için Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları istendi. İl genelinde kontrollerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

BAYBURT’TA PATATES ÜRETİM ALANLARI HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DENETLENDİ