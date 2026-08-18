Dolar 47,9210 -0,01%
Euro 55,5038 -0,02%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.769,96 -0,60%
EUR/USD 1,1575 -0,01%
Brent Petrol 91,72 +0,77%
--°

Bayburt'ta patates tarlalarında kapsamlı sağlık denetimi: siğil etmeni tespit edilmedi

Bayburt'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, patates tarlalarını Synchytrium endobioticum ve diğer zararlılara karşı denetledi; hastalık tespit edilmedi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 18:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt'ta patates tarlalarında kapsamlı sağlık denetimi: siğil etmeni tespit edilmedi

Denetim çalışmaları:

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, il genelindeki patates üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirdi. Arazi incelemelerinde özellikle karantinaya tabi olan Synchytrium endobioticum etmeni ile Patates Siğili (Patates Kanseri) sorgulandı.

yapılan incelemelerde tespitler:

Yapılan kontrollerde Patates Siğili (Patates Kanseri) başta olmak üzere herhangi bir hastalık etmenine rastlanmadı. Ekipler, tarlaların sağlık durumunu değerlendirirken olası odaklar ve bulaş riskleri için detaylı gözlem yaptı.

üreticilere öneriler ve takip:

Yetkililer, tarla takibi ve erken teşhisin ürün kayıplarını önlemede kritik önem taşıdığını vurguladı. Üreticilerin hastalık belirtileri görmeleri halinde karantina tedbirleri, uygun mücadele yöntemleri ve ruhsatlı bitki koruma ürünleri konusunda bilgi almak için Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları istendi. İl genelinde kontrollerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

BAYBURT’TA PATATES ÜRETİM ALANLARI HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DENETLENDİ

BAYBURT’TA PATATES ÜRETİM ALANLARI HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DENETLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nemrut kalderasına milli park statüsü: Bitlis’in korunmuş alanı resmileşti
images

düzce'de fındık hasat şenliği: hedef 103 bin ton
images

Merkezdeki yoğunluğa çözüm: Karacasu hattında ikinci etap tamamlandı
images

Tekirdağ anmaya dönüştürüyor: hazırlık ve dönüşüm vurgusu öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası