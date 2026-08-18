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İnegöl'de organize sanayi caddesinde husumet kavgası: iki kişi yaralandı

İnegöl'de OSB 1. Cadde'de saat 16.00'da çıkan kavgada aralarında Engin U. olan iki kişi yaralandı; saçmalar park halindeki araca ve eve isabet etti.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 18:46

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 18:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnegöl'de organize sanayi caddesinde husumet kavgası: iki kişi yaralandı

Olayın gelişimi:

Olay, saat 16.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Engin U. (44) ile dört kişi karşılaştı. Şüpheliler, Engin U.'ya sopalarla saldırarak darp etti.

Saldırının ardından şüpheliler Huzur Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Olayı duyan Engin U.'nun yakınları ise araçla Huzur Mahallesi'ne giderek iddiaya göre tüfekle defalarca ateş etti. Açılan ateş sırasında Selahattin B. (58) sol bacağına isabet eden saçmalar sonucu yaralandı.

Tüfekten çıkan saçmalar, park halindeki 16 KNA 98 plakalı araca ve sokakta bulunan bir eve de isabet etti.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla Çevik Kuvvet ekipleri de görevlendirildi. Darp sonucu yaralanan Engin U. ile silahlı saldırıda yaralanan Selahattin B., ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen, tarafları sakinleştirerek yeni bir olayın yaşanmaması için ekiplerle birlikte bölgede çalışma yaptı. Polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 8 kişiyi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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