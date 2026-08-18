Otobüsle getirilen uyuşturucu Dalaman'da çökertildi

Dalaman'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Antalya'dan otobüsle geldiği değerlendirilen iki şüpheli ekipler tarafından takibe alındı. Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 108 adet sentetik ecza ile 3 adet A4 kâğıda emdirilmiş, yaklaşık 19 bin 200 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Adli süreç ve uygulanan tedbirler:

Yakalanan iki şahıs hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DALAMAN’A OTOBÜSLE UYUŞTURUCU GETİREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI