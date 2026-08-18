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Otobüsle getirilen uyuşturucu Dalaman'da çökertildi

Dalaman'da Antalya'dan otobüsle gelen iki şüphelinin üzerinde 108 sentetik ecza ile yaklaşık 19.200 kullanımlık bonzai ele geçirildi; biri tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 18:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Otobüsle getirilen uyuşturucu Dalaman'da çökertildi

Dalaman'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Antalya'dan otobüsle geldiği değerlendirilen iki şüpheli ekipler tarafından takibe alındı. Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 108 adet sentetik ecza ile 3 adet A4 kâğıda emdirilmiş, yaklaşık 19 bin 200 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Adli süreç ve uygulanan tedbirler:

Yakalanan iki şahıs hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DALAMAN’A OTOBÜSLE UYUŞTURUCU GETİREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

DALAMAN’A OTOBÜSLE UYUŞTURUCU GETİREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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