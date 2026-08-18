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Boyraz: Malatya'da ayrışmaya yer olmayacak, birliğe öncelik vereceğiz

Malatya TSO başkan adaylığını açıklayan Mahmut Boyraz, Parçikanlılar Derneği'ni ziyaret ederek kentte ayrışma yerine birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 18:49

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Boyraz: Malatya'da ayrışmaya yer olmayacak, birliğe öncelik vereceğiz

boyraz'ın dernek ziyaretinde birlik çağrısı:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına adaylığını açıklayan Mahmut Boyraz, Parçikanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette Malatya'nın ekonomik ve sosyal yapısı ile derneklerin kent içindeki rolü ele alındı. Boyraz, kentte birlik ve beraberliği güçlendirmenin gerekliliğine vurgu yaptı.

adaylık ve ziyaretin ana mesajı:

Boyraz, Malatya'nın tüm ilçe ve köyleriyle birlikte değerli bir toprak olduğunu belirterek, kente ilişkin yaklaşımının kapsayıcı olduğunun altını çizdi. Ziyarette, "Ayrışmanın, ötekileştirmenin olmadığı bir birlik olsun istiyoruz" sözleriyle ayrımcılığa karşı duruşunu tekrar ifade etti. Derneklerle kurumsal ilişkiler geliştirilmesinin, kent ekonomisine ve sosyal dayanışmaya katkı sağlayacağına dikkat çekti.

derneklerin rolü ve karşılıklı destek çağrısı:

Parçikan aşiretinin cesur ve girişimci iş insanlarını barındırdığını belirten Boyraz, derneklerin yalnızca sosyal yardımlaşma değil, aynı zamanda kültürel değerlerin korunması ve toplumun bütünleşmesi açısından da önemli bir misyona sahip olduğunu söyledi. "Bugün sizlerle konuşacaklarımız var ama göreve geldiğimizde birlikte yapacaklarımız da var" ifadeleriyle somut iş birliği taahhüdünü yeniledi.

Boyraz, dernek yöneticilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Sizi tebrik ediyorum ve desteklerinize talibim" dedi. Ziyaret karşılıklı iyi niyet mesajlarıyla son buldu; Parçikanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Demez de Boyraz'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Malatya için hayırlı bir sonuç temennisinde bulundu ve adaylık yolculuğunda başarı diledi.

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI AÇIKLAYAN MAHMUT BOYRAZ, PARÇİKANLILAR...

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI AÇIKLAYAN MAHMUT BOYRAZ, PARÇİKANLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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