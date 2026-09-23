Adliye kararı aileyi isyan ettirdi: 'o dışarıda rahatça gezecek'

Denizli'de ikinci duruşma: tutuksuz yargılama kararı tepki çekti

Denizli'de 23 Kasım 2025'te Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 25 yaşındaki motokurye Murat Can Pekeroğlu ile ilgili davanın ikinci celsesi, sanığın tutuksuz yargılanması kararı nedeniyle aile ve yakınlarının tepkisine sahne oldu. Olayda, S.S. yönetimindeki otomobilin çarptığı motosikletten savrulan Pekeroğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın hayatını kaybetmişti.

İlk duruşmada mahkeme heyeti, olay yeri keşfi yapılmasına, bilirkişi raporu alınmasına ve tanıkların bir sonraki celse dinlenmesine karar verirken sanığın tutuksuz yargılanmasına hükmetmişti. Davanın ikinci celsesinde de mahkeme, sanığın 'kaçma şüphesi olmadığı' gerekçesiyle tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar vererek duruşmayı 27 Ekim 2026'ya erteledi.

Sanığın savunması ve bilirkişi tartışmaları:

Duruşmada savunma yapan sanık S.S., kazada merhumun kaskının olmadığı, hızının saatte yaklaşık 20 kilometre civarında bulunduğu, ayrıca sinyal verdiğini iddia etti. Sanık, keşif için tekrar getirilen kazalı motosikletin ve kaskın daha hasarlı görünmesi için aile tarafından parçalanmış olabileceğini öne sürdü.

Ailenin avukatları ve yakınları bu iddialara itiraz ederken, daha önceki keşif sonrası düzenlenen bilirkişi raporlarında ilk değerlendirmede kusuru olmadığı belirtilen Murat Can'a olay anında hızını yavaşlatmaması nedeniyle kusur yazıldığı aktarıldı. Tarafların raporlara itirazları üzerine mahkeme, adli tıptan yeni rapor alınmasına karar verdi.

Avukat Kürşat Aykol duruşma sonunda yaptığı açıklamada, tanık beyanlarının alınması kararı verildiğini, keşif sonrasında raporlarda çelişkiler bulunduğunu ve bu yüzden adli tıp raporunun yenileneceğini söyledi. Aykol ayrıca müvekkil ailenin, sürücünün kusurlu olduğuna ve tutuklanması gerektiğine dair talebinin reddedildiğini belirtti.

Aile ve çalışma arkadaşlarının tepkisi:

Duruşma sonrası Delikliçınar Meydanı'nda bir araya gelen Pekeroğlu'nun ailesi, yakınları ve motokurye arkadaşları mahkemenin tutuksuz yargılama kararını protesto etti. Aile fertleri, Murat Can'ın fotoğrafının bulunduğu tişört ve pankartlarla tepkilerini gösterdi.

Acılı anne Makbule Pekeroğlu, mahkeme kararına tepki göstererek, sanığın dışarıda rahatça dolaşacağını söyleyip isyanını şu sözlerle dile getirdi: 'Kaçmayacak diye tutuklama olmuyor. Benim oğlum ölmüş Murat Can ölmüş hiç önemli değil. O dışarıda rahat rahat gezsin tozsun.' Anne Pekeroğlu, salonu terk ettiğini ve yaşadığı öfkeyi açıkça ifade ettiğini belirtti.

Baba Mustafa Pekeroğlu ise güvenlik kamerası kayıtlarına dayanarak oğlunun kaskının kazada kafasında olduğunun görüldüğünü söyledi ve karşı tarafın 'kask yoktu' iddiasını reddetti. Mustafa Pekeroğlu, motosikletin kaza sonrası yediemine çekildiğini, ertesi gün aldıkları fotoğrafların da mevcut olduğunu vurguladı.

Kardeşlerinden biri olan kuzen Ayşe İrem Özcan mahkeme salonunda acılı annenin sözleri nedeniyle salon dışına çıkarıldığını, bunun üzerine ailenin daha da üzgün ve öfkeli olduğunu anlattı. Özcan, 2025 yılında trafikte yaşamını yitiren 44 motokuryeden birinin de Murat Can olduğunu hatırlatarak benzer davalarda ceza uygulamalarına dair eleştirilerini dile getirdi.

Çalışma arkadaşı motokurye Mehmet Can Kaber de firmalarında kasksız çalışmanın yasak ve ağır yaptırımları olduğunu, ekip olarak adalet istediklerini söyledi: 'Biz motokuryeler ölmek istemiyoruz. İntikam için değil, adalet için buradayız.'

Mahkeme heyeti, tarafların delil talepleri ve bilirkişi raporlarına ilişkin itirazları dikkate alarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Bir sonraki duruşmada tanık ifadeleri alınacak ve yeni adli tıp raporu değerlendirilecek.

Davada korunması gereken adli süreç ve delil değerlendirmeleri sürerken, aile ve meslektaşlarının talebi tutuklama yönündeydi; mahkemenin gerekçesi ise şüphelinin kaçma şüphesi bulunmaması yönündeydi. Kamuoyunun ve ilgili meslek gruplarının yakından izlediği davanın bir sonraki duruşması 27 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

ANNE MAKBULE PEKEROĞLU (SOLDA), KARARI ELEŞTİRDİ