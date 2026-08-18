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ADÜ'de yeni dönem başladı: Kent'ten üniversiteye katılan gençlere karşılama

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, 2026 YKS sonuçlarıyla ADÜ'ye katılan öğrencileri tebrik ederek onlara sağlıklı ve güvenli bir üniversite yaşamı diledi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Emre Koç

ADÜ'de yeni dönem başladı: Kent'ten üniversiteye katılan gençlere karşılama

ADÜ'de yeni dönem başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni öğrencilerini karşılamaya başladı. Prof. Dr. Bülent Kent yayımladığı mesajla üniversiteye yerleşen gençleri kutladı ve onları ADÜ ailesine davet etti. Rektör Kent, üniversitenin Araştırma Üniversitesi vizyonuyla giderek güçlendiğini belirterek, yeni öğrencilerin bu yapılanmanın bir parçası olacağını ifade etti.

rektör kent'in vurguları:

Kent mesajında, üniversite yaşamının yalnızca akademik eğitimden ibaret olmadığını, öğrencilerin aynı zamanda sosyal ve kişisel gelişim imkanlarına da sahip olmasının önemine dikkat çekti. Öğrencilere sağlık, güven ve mutluluk içinde kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunmayı hedeflediklerini belirtti. Kent, ADÜ’nün sunduğu altyapı ve akademik kadronun öğrencilere yeni fikirler üretme ve farklı deneyimler kazanma olanağı sağlayacağını kaydetti.

öğrencilerle dayanışma ve gelecek hazırlığı:

Rektör Kent, başarı yolculuklarının her aşamasında öğrencilerin yanında olacaklarını vurguladı ve güçlü bir üniversitenin en büyük gücünü öğrencilerinden aldığını söyledi. Kent, ADÜ ailesine katılan tüm öğrencileri gönülden tebrik ederek, onların geleceklerini şekillendirecek bilgi ve deneyimleri burada edineceklerini ifade etti. Rektörün mesajı, yeni döneme yönelik sıcak karşılama ve destek taahhüdü içeriyordu; üniversite yönetimi öğrencilerin adaptasyonu ve başarısı için gerekli desteği sağlayacaklarını belirtti.

Yeni dönemde ADÜ, öğrencilere hem akademik hem de kişisel gelişim alanlarında fırsatlar sunmayı sürdürmeyi amaçlıyor. Üniversiteye yerleşen gençlere, kampüs yaşamında başarı ve mutluluk dilekleri iletildi.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. BÜLENT KENT, 2026 YKS YERLEŞTİRME...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. BÜLENT KENT, 2026 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASININ ARDINDAN ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİ TEBRİK EDEREK, “ADÜ AİLESİNE HOŞ GELDİNİZ” MESAJI VERDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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