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Afyonkarahisar'da jandarmadan yol denetiminde arananlara operasyon: 15 kişi cezaevine gönderildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın denetiminde çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı; 15'i mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Afyonkarahisar'da jandarmadan yol denetiminde arananlara operasyon: 15 kişi cezaevine gönderildi

Afyonkarahisar'da jandarmadan yol denetiminde arananlara operasyon: 15 kişi cezaevine gönderildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen yol kontrol ve denetimi faaliyeti kapsamında, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.

yapılan yakalamalar:

Gerçekleştirilen denetimlerde farklı suçlardan arandığı tespit edilen 50 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların kimlik ve sorgulama işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk işlemleri gerçekleştirildi.

adliyeye sevk ve tutuklamalar:

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 15 kişi, sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN...

AFYONKARAHİSAR’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 50 KİŞİ GÖZALTINA ALINIRKEN, ŞAHISLARDAN 15’İ İSE SEVK EDİLDİKLERİ MAHKEMELER TARAFINDAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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