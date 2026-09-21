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Afyonkarahisar'da öğrenciler için güvenlik ve siber farkındalık eğitimi

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, AFSÜ'ye yerleşen 1.250 öğrenciye dolandırıcılık, hırsızlık, KADES, 112 ve siber güvenlik konularında bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Afyonkarahisar'da öğrenciler için güvenlik ve siber farkındalık eğitimi

Afyonkarahisar'da öğrenciler için güvenlik ve siber farkındalık eğitimi

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ)'ne yerleşen 1.250 öğrenci için düzenlenen uyum eğitimleri kapsamında bilgilendirme çalışması yaptı. Programda hem fiziksel güvenlik hem de dijital risklere karşı korunma yolları ele alındı.

Eğitimin kapsamı:

Uyum eğitimlerinde öğrencilere dolandırıcılık, hırsızlık, 112 Acil Çağrı Hattı'nın etkin kullanımı, KADES ve "Kadına El Kalkamaz" uygulaması ile ilgili bilgiler verildi. Ayrıca siber suçların önlenmesi ve güvenli internet kullanımı konularına da yer verildi.

Amaç ve hedefler:

Eğitimin amacı, öğrencilerin maddi ve manevi zararlardan korunmasını sağlamak ve siber farkındalığı artırmaktı; bu sayede yeni yerleşen öğrencilerin günlük hayatlarında daha bilinçli adımlar atması hedeflendi.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS EKİPLERİ, AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNE (AFSÜ) YERLEŞEN...

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS EKİPLERİ, AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNE (AFSÜ) YERLEŞEN BİN 250 ÖĞRENCİYE YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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