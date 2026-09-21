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Akademiden sahaya köprü: Ali Bilgin Paris Saint-Germain Academy Turkey teknik direktörlüğünü üstlendi

Ali Bilgin, Paris Saint‑Germain Academy Turkey teknik direktörlüğüne atandı; Global Futbol Spor Kulübü'nde performans gruplarını ve antrenör yapılanmasını yönetecek.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Akademiden sahaya köprü: Ali Bilgin Paris Saint-Germain Academy Turkey teknik direktörlüğünü üstlendi

Ali Bilgin yeni görevine başladı

Ali Bilgin, Paris Saint‑Germain Academy Turkey'nin teknik direktörlüğüne getirildi. Bilgin aynı zamanda akademinin performans takımı olarak yapılandırılan Global Futbol Spor Kulübü'nün teknik sorumluluğunu da üstlenecek. Atama, akademi ile kulüp arasında sahada sürdürülecek bir metodolojinin ve teknik yapılanmanın merkezileştirilmesini amaçlıyor.

yeni görevde öncelikler:

Bilgin, Türkiye genelindeki teknik yapılanmanın geliştirilmesi, antrenör koordinasyonu ve oyuncu gelişim süreçlerinin takibinden sorumlu olacak. Paris Saint‑Germain Academy metodolojisinin sahada uygulanması ve performans gruplarının oluşturulması, görev tanımının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Global Futbol Spor Kulübü kapsamında Bilgin; teknik yapılanma, antrenör organizasyonu, oyuncu seçimi ve takibi ile performans gruplarının oluşturulması ve futbolcu gelişim süreçlerinin yönetiminde aktif rol oynayacak. Bu yapı, genç futbolcuların akademi eğitiminden performans ve lisanslı rekabetçi futbol sürecine geçişini hedefliyor.

kariyerindeki dönüm noktaları:

Almanya'nın Essen kentinde doğan Bilgin, futbola Rot‑Weiss Essen altyapısında başladı ve burada profesyonel oldu. Türkiye kariyeri Antalyaspor ile devam etti; 2007'de transfer olduğu Fenerbahçe formasıyla 2007-2008 sezonunda kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi 2007-2008 çeyrek final kadrosunda yer aldı.

Bilgin, Fenerbahçe sonrası döneminde Kayserispor, Kasımpaşa ve Göztepe gibi takımlarda forma giyerek profesyonel futbolculuk kariyerini sürdürdü. Sahada kazandığı deneyimi şimdi teknik direktörlük ve performans yönetimine taşıyacak.

Paris Saint‑Germain Academy Turkey ve Global Futbol Spor Kulübü arasındaki yeni yapılanma, genç oyuncuların gelişim yolculuğunun daha sistematik ve sahaya dönük bir çerçevede yürütülmesini amaçlıyor. Bilgin'in görevi, bu geçiş sürecinin koordinasyonu ve saha uygulamalarının tutarlılığını sağlamak olacak.

ESKİ FUTBOLCU ALİ BİLGİN

ESKİ FUTBOLCU ALİ BİLGİN

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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