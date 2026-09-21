Aniden yola fırlayan koyun kazaya yol açtı: 1 yaralı

kaza nasıl gerçekleşti:

Sivrihisar'da Ankara - Sivrihisar kara yolunun 10. kilometresindeki Günyüzü Köprüsü mevkiinde, yol kenarında otlayan sürü içindeki bir koyun aniden kara yoluna fırladı. Bu sırada seyir halinde olan ve sürücüsü tek başına bulunan 06 AAT 887 plakalı otomobil koyuna çarptı. Kazayı araçtaki kadın sürücü hafif sıyrıklarla atlattı; çarptığı koyun telef oldu.

müdahale ve resmi işlemler:

Kaza yerinde civarda çalışma yapan Karayolu Bölge Müdürlüğü ekipleri ilk müdahaleyi yaparak durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olayda araçta maddi hasar meydana gelirken, yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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