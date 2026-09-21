İnegöl'de uykuda soba sızıntısı: çift hastaneye sevk edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Tekke Mahallesi'nde sabah saat 05.00 civarında sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen İsmet G. (63) ve eşi Zohti G. (63) hastaneye kaldırıldı. Çift, evlerinde sobayı yaktıktan sonra uykuya daldı; sabah odanın dumanla dolması üzerine uyanıp güçlükle dışarı çıktı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, İsmet G. ve Zohti G. sobayı yaktıktan sonra uyudular. Sabah saatlerinde odada yoğun duman fark edilince çift uyanıp evden çıkmayı başardı. Olayın bildirimi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi ve olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.

tedavi ve soruşturma:

İlk müdahalenin ardından çift ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından her iki hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla ambulansla Bursa'daki özel bir tedavi merkezine sevk edildi. Jandarma ekipleri olayın meydana geliş şekliyle ilgili inceleme başlattı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE SOBADAN SIZAN KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN 63 YAŞINDAKİ ÇİFT, HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.