lise öğrencisinden uluslararası bilimsel rapora katkı

GKV öğrencisi uluslararası akademik ekipte görev aldı

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları Cemil Alevli Koleji 12. sınıf öğrencisi İbrahim Efdal Bay, uluslararası çapta hazırlanan ve ülkelerin 1996-2025 dönemindeki küresel bilimsel üretkenliğini inceleyen kapsamlı bir akademik çalışmanın araştırma ekibinde yer aldı. Çalışma, 'Countries’ Global Scientific Productivity Between 1996 and 2025 - Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Bilimsel Performans, Küresel Konum ve Stratejik Değerlendirme Raporu (1996-2025)' başlığını taşıyor.

Projenin kapsamı ve öğrencinin rolü:

Rapor, TDT üyesi ülkelerin bilimsel performansını, küresel konumlarını ve stratejik değerlendirmelerini kapsayan üç dekadyi aşan verileri analiz ediyor. İbrahim Efdal Bay, lise düzeyinde olmasına rağmen araştırma ekibine katılarak veri toplama, literatür taraması ve analitik süreçlerde görev aldı. Bu katılım, genç araştırmacının akademik ilgi ve disiplinini pratiğe dökmesine olanak sağladı.

Okul yönetiminin değerlendirmesi:

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, öğrencinin başarısını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Gürsel, öğrencinin araştırmaya yönelik ilgisini, emeğini ve yüksek motivasyonunu vurgulayarak 'Öğrencimizi araştırmaya olan ilgisi, emeği, özverisi ve bilimsel çalışmalara yönelik yüksek motivasyonu dolayısıyla yürekten kutluyorum' sözlerine yer verdi. Ayrıca çalışmaların yalnızca sınıf içiyle sınırlı kalmayıp uluslararası akademik platformlarda da sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Okul, bu tür deneyimlerin öğrencilerin analitik yeteneklerini güçlendirdiğini ve akademik yönelimlerini pekiştirdiğini ifade ederek, IBDP Koordinatörü Fatma Özseven ile IBDP ekibini ve İbrahim Efdal Bay'ı tebrik etti. Yönetim, öğrencinin kariyerinde ve gelecekteki akademik yolculuğunda başarı dileklerini iletti.

Raporun kapsamı ve genç araştırmacının katkısı, lise düzeyindeki öğrencilerin uluslararası akademik süreçlere dahil olabileceğini gösteren somut bir örnek oluşturdu. Bu tür katılımlar, yerel eğitim kurullarının ve okulların öğrencilere sunduğu imkanların bilimsel üretime entegrasyonunun önemini yeniden gündeme taşıyor.

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI (GKV) ÖZEL OKULLARI CEMİL ALEVLİ KOLEJİ 12'NCİ SINIF ÖĞRENCİSİ İBRAHİM EFDAL BAY, ÖNEMLİ BAŞARIYA İMZA ATTI.