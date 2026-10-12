Dolar 49,3247 +0,13%
Euro 55,0641 -0,23%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.642,54 -0,65%
EUR/USD 1,1161 -0,40%
Brent Petrol 106,83 +2,01%
--°

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen midibüs: yaralı sayısının yükselmesi endişe veriyor

Afyonkarahisar'da Şuhut'tan Senirkent'e giden 03 SK 073 plakalı midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı; yetkililer sayı artışından endişeli.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:59

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 18:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen midibüs: yaralı sayısının yükselmesi endişe veriyor

Afyonkarahisar'da midibüs kazası: ilk bilgiler

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi yakınlarındaki Karaadilli mevkiinde bir midibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Olayda kullanılan araç, Şuhut'tan Isparta'nın Senirkent ilçesine yolcu taşıyan 03 SK 073 plakalı midibüs olarak kaydedildi. Kazanın oluş nedeni henüz netleşmedi; emniyet ve kurtarma ekipleri bölgedeki çalışmaları sürdürüyor.

kaza yeri ve ilk müdahale:

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere ambulanslarla taşındı. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve bölgedeki arama-tarama faaliyetleri sırasında yaralı sayısının değişebileceği yönünde uyarıda bulunuyor.

yaralıların durumu ve yetkililerin açıklamaları:

Sağlık ekipleri tarafından bildirildiği üzere yaralılar arasında durumu ciddi olanların bulunduğu belirtildi. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin soruşturma sonucu netleşeceğini ve olay yerindeki çalışmalarda önceliğin yaralılara müdahale ile güvenliğin sağlanması olduğunu vurguladı. Kamuoyuna yapılacak yeni bilgilendirmelerde yaralı sayısı veya yaralanma şiddetiyle ilgili güncellemeler paylaşılacak.

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı; emniyet ekipleri tanık beyanları ve bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından kazanın mekanik, sürücü kaynaklı veya yol koşullarıyla ilişkili olma ihtimalleri değerlendirilecek.

ŞUHUT İLÇESİNDEN ISPARTA&#039;NIN SENİRKENT İLÇESİNE YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN 03 SK 073 PLAKALI MİDİBÜS...

ŞUHUT İLÇESİNDEN ISPARTA'NIN SENİRKENT İLÇESİNE YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN 03 SK 073 PLAKALI MİDİBÜS HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR SEBEPTEN ÖTÜRÜ SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYONU HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONRASI KONTROLDEN ÇIKARAK YOL KENARINDAKİ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Küçükçekmece'de 56 ekipli asayiş uygulaması: 7 aranan şüpheli gözaltında
images

Cilvegözü sınır kapısı yakınında tır zeytin bahçesine uçtu
images

Akyurt'ta Güzelhisar köprüsünde zincirleme kaza: üçü ağır beş kişi yaralandı
images

Bursa'da yasa dışı geçiş ve barındırma ağı çökertildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kemahlı kadınlar okçuluk geleneğini coşkuyla sürdürdü

Erdoğan fon meselesinin süratle çözümü için yoğun mesai yürüttüklerini açıkladı

Deprem gerçeğini siyasete feda etmek İstanbul'a ihanet

Küçükçekmece'de 56 ekipli asayiş uygulaması: 7 aranan şüpheli gözaltında

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı