Taşköprü'de tarlada çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Akdeğirmen köyü kırsalında, tarlada iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan kavgada 4 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.
Müdahale ve güvenlik önlemleri:
Olayın haber verilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarla belirtildiği üzere çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgeye giderek güvenlik önlemleri aldı.
Soruşturma sürüyor:
Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Olayın nedenine ve sorumlulara ilişkin çalışmalar devam ediyor; yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.
BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN JANDARMA EKİPLERİ, İNCELEME BAŞLATTI.
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