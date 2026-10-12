Çorum'un gastronomi ve sanayi hedefinde Filipinler büyükelçisi buluşması

Çorum'da resmi ziyaret

Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Jaime Ramon T. Ascalon Jr., Hitit Üniversitesi'nin daveti üzerine Çorum'da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile bir araya geldi. Ziyarette karşılıklı teşekkürler dile getirildi ve Çorum'un tanıtımına ilişkin yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

görüşmenin odağı: gastronomi ve uluslararası tanıtım:

Ascalon Jr. görüşmede, Çorum'un ticaret, sanayi, kültür ve turizm alanlarındaki önemine dikkat çekti ve özellikle belediyenin yürüttüğü gastronomi tanıtımlarını yakından takip ettiğini belirterek Başkan Aşgın'ı tebrik etti. Başkan Aşgın ise Çorum'un mutfak kültürünü dünya sahnesine taşıma hedefini vurguladı ve İspanya'nın San Sebastian kentinde düzenlenen San Sebastian Gastronomika etkinliğine davetin önemine işaret etti.

Aşgın, uluslararası gastronomi platformlarında yer almanın Çorum'un köklü mutfak mirasını geniş kitlelere ulaştırma açısından bir fırsat olduğunu, etkinliklerde yapılan sunum ve tanıtım çalışmalarıyla kent mutfağının görünürlüğünün arttığını aktardı.

sanayi, tarım ve ihracat:

Görüşmede ayrıca Çorum'un tarım ve sanayi potansiyeli de ele alındı. Başkan Aşgın, kentin ihracat büyüklüğü bakımından Türkiye'nin 11'inci ili olduğunu belirtti ve özellikle savunma sanayisinde faaliyet gösteren Çorumlu şirketlerin uluslararası ölçekte iş yaptığının altını çizdi.

Aşgın, Çorum'un güçlü üretim kapasitesi ve sanayi altyapısının Türkiye ekonomisine yaptığı katkılara dikkat çekerek, kentteki üretim ve tanıtım olanaklarının yerel kalkınma ile uluslararası iş birliklerini destekleyecek şekilde geliştirilmeye devam edeceğini ifade etti.

Toplantı karşılıklı memnuniyet ifadeleriyle sona erdi; Ascalon Jr. misafirperverlik için Başkan Aşgın'a teşekkür ederken, iki taraf da Çorum'un uluslararası alanda tanıtımına yönelik iş birliklerini güçlendirme niyetini paylaştı.

FİLİPİNLER’İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ JAİME RAMON T. ASCALON JR., ÇORUM BELEDİYE BAŞKANI DR. HALİL İBRAHİM AŞGIN’I ZİYARET ETTİ.